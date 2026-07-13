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Yıldızlar Judo Avrupa Kupasında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Avrupa Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası ödül töreni yapıldı. Dün başlayan ve bugün de

Yıldızlar Judo Avrupa Kupasında Madalyalar Sahiplerini Buldu

13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:30

Rakiplerini geride bırakarak dereceye giren sporculara madalyaları Vali Yardımcısı Nuri Özder ve protokol tarafından takdim edildi.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan madalya törenine; Vali Yardımcısı Nuri Özder, Çekya Judo Federasyonu Başkanı Pavel Volek, Avrupa Judo Birliği (EJU) Komisyon Üyesi Jurijs Sulins, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Organizasyon Başkanı Behçet Atlı, Türkiye Judo Federasyonu Asbaşkanı Serhan Çatal, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Kürşad Kambur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, sporcular, antrenörler ve çok sayıda sporsever katıldı.

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