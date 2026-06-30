(konu yok)

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ASLANTAŞ: "ÜYELERİMİZİ DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ" Gebze Ticaret Odası, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir uluslararası programa ev sahipliği yaptı. KOSGEB destekleriyle düzenlenen program kapsamında Suudi Arabistan'dan gelen iş insanları ve...

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30 Haziran 2026 Salı 19:37

ASLANTAŞ: "ÜYELERİMİZİ DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Gebze Ticaret Odası, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir uluslararası programa ev sahipliği yaptı. KOSGEB destekleriyle düzenlenen program kapsamında Suudi Arabistan'dan gelen iş insanları ve
girişimciler, Gebze Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelerek yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatlarını değerlendirdi.
*Uluslararası iş birliği Gebze'de buluştu*
1MoreThing Ventures, Suudi Arabistan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Otoritesi (Monsha’at), Bilişim Vadisi ve Terminal İstanbul iş birliğinde, KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilen Suudi Arabistan–Türkiye Sanayi ve Lojistik İnovasyon Koridoru Heyet Programı
kapsamında düzenlenen KOSGEB İş Birliği Program Toplantısı, Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Bilişim Vadisi Uluslararası İlişkiler Direktörü Sezen Güngör ve KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustaömer açılış konuşmalarıyla katıldı. Programda ayrıca KOSGEB veri tabanında kayıtlı işletmeler
ile Gebze Ticaret Odası üyeleri, Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldi.
*KOSGEB destekleri ve iş eşleştirmeleri tanıtıldı*
Programın ilk bölümünde KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik destek programları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ardından networking ve iş eşleştirme oturumuna geçilerek Suudi Arabistan heyetinde yer alan firma temsilcileri ile Türk firmaları arasında
birebir iş görüşmeleri yapıldı.
Üretim, lojistik, otomotiv, yazılım, kimya, sağlık teknolojileri, yapı malzemeleri ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren 12 Suudi firma, Gebze Ticaret Odası üyeleriyle doğrudan görüşme fırsatı buldu. Görüşmelerde ihracat olanakları, ortak yatırım modelleri,
üretim süreçlerinde iş birliği, teknoloji transferi ve uzun vadeli ticari ortaklıklar üzerine kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi.
*Aslantaş: "Her görüşme yeni bir ihracat kapısı"*
Programın açılışında konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze'nin üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Oda olarak üyeleri uluslararası
pazarlara taşıyacak çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti.
Aslantaş, şunları söyledi:
"Gebze Ticaret Odası olarak en önemli hedefimiz, üyelerimizi dünya pazarlarıyla buluşturmaktır. Üyelerimizin ihracatlarını artıracak yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak ve uluslararası ticaret ağlarını güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz her ikili iş görüşmesini üyelerimiz için yeni bir ihracat kapısı olarak görüyoruz. Bölgemizin üretim gücünü küresel pazarlara taşıyacak her iş birliğini desteklemeye ve üyelerimizi yeni pazarlarla buluşturmaya devam edeceğiz."
*Yeni ticaret köprüleri kuruluyor*
Suudi Arabistan–Türkiye Sanayi ve Lojistik İnovasyon Koridoru Heyet Programı, Suudi girişimcilerin Türkiye pazarını yakından tanımalarına, Türk firmalarının ise Suudi Arabistan pazarındaki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmelerine imkân sağladı. Gerçekleştirilen
ikili görüşmelerin önümüzdeki süreçte ortak yatırım, üretim ve ihracat odaklı yeni projelere zemin hazırlaması hedefleniyor.
Gebze Ticaret Odası, üyelerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak, ihracat kapasitesini geliştirecek ve yeni ticaret köprüleri kurulmasına katkı sağlayacak organizasyonları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda Oda, iş dünyasını dünyanın
farklı pazarlarıyla buluşturan uluslararası programlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

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