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Vali Aktaş, Gebze Makamda Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Vali Aktaş, Gebze Makamda Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş; sosyal medya, mail, CİMER ve telefon yoluyla ulaşarak kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla Gebze Valilik Makamında bir araya geldi.

Vali Aktaş, Gebze Makamda Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

30 Haziran 2026 Salı 19:39

Vatandaş odaklı çalışmalara önem veren Vali Aktaş, bugün Gebze Makamda vatandaşlarımızın sosyal yardım, istihdam ve bireysel talepleri ile ihtiyaçlarını dinledi.
Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, hal ve hatırlarını sorduğu konuklarının sıkıntılarını dinledi, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları vereceğini ifade etti.

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