Vali Aktaş, Gebze Makamda Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş; sosyal medya, mail, CİMER ve telefon yoluyla ulaşarak kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla Gebze Valilik Makamında bir araya geldi.

Vatandaş odaklı çalışmalara önem veren Vali Aktaş, bugün Gebze Makamda vatandaşlarımızın sosyal yardım, istihdam ve bireysel talepleri ile ihtiyaçlarını dinledi.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, hal ve hatırlarını sorduğu konuklarının sıkıntılarını dinledi, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları vereceğini ifade etti.