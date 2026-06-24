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Körfez Aqua, 41 bininci ziyaretçisini ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi’nde hizmete açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan akvaryum, 41 bininci ziyaretçisini ağırladı.

Körfez Aqua, 41 bininci ziyaretçisini ağırladı

24 Haziran 2026 Çarşamba 09:41

 AKVARYUM, KOCAELİ’NİN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Millet Bahçesi’ne (Fuar Park) kazandırdığı yeni destinasyon merkezlerinden biri olan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. İlk gün 15 bin 150 ziyaretçiyi ağırlayan tesis, kısa sürede 41 bin ziyaretçi sayısını aşarak Kocaeli’nin yeni turizm ve yaşam alanlarından biri olacağını gösterdi. Körfez Aqua’nın ziyaretçilerini ağırladığı üçüncü gününde 41 bininci misafir olma heyecanını, eşi ve küçük kızıyla birlikte gelen Emre Çelik yaşadı.

 

41 BİNİNCİ ZİYARETÇİ EMRE ÇELİK OLDU

Körfez Aqua’nın 41 bininci ziyaretçisi olan 32 yaşındaki Emre Çelik, eşi ve küçük kızıyla birlikte akvaryumu gezdi. Büyük sürprizle karşılaşan Çelik’e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hediye takdim edildi. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Emre Çelik, “Şu an burada böyle karşılanmak çok güzel bir duygu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dün aslında gelmiştik ancak pazartesi günü kapalı olduğunu unutmuşuz. Akvaryumu gerçekten çok görmek istiyorduk, bu yüzden bugün tekrar geldik” dedi.

“AKVARYUMA GERÇEKTEN BAYILDIK”
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu gün içinde binlerce vatandaşın ziyaret noktalarından biri olmaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte akvaryumu gezen Çelik, ziyaretin ardından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Çok güzeldi, içerisine gerçekten bayıldık. Hem çocuklar hem de bizim için harika bir yer olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Buraya tekrar gelmek istiyoruz.”


ÜCRETSİZ ZİYARET SÜRESİ BİR HAFTA UZATILMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın müjdesiyle ilk iki gün ücretsiz olarak hizmet veren akvaryumun ücretsiz ziyaret süresi, yoğun talep nedeniyle uzatıldı. Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, 28 Haziran Pazar günü akşamına kadar vatandaşları ücretsiz ağırlamaya devam edecek.

 

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Farklı kıtalardan deniz canlılarını bir araya getiren Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline geldi. Hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunan akvaryum, ziyaretçilerden tam not alırken, ücretsiz ziyaret fırsatı sayesinde her yaştan vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor.

 

TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Avrupa kıtalarına özgü yaşam alanlarını yansıtan özel temalarıyla ziyaretçilerine dünya su altı canlılarını keşfetme fırsatı sunuyor. İzmit Körfezi’ne ayrılan özel bölümün de yer aldığı tesiste, 60’tan fazla türden binlerce balık ve su altı canlısı bulunuyor. Toplam 40 akvaryum ve 1 milyon 300 bin litrenin üzerinde su kapasitesiyle hizmet veren akvaryumda; köpekbalığı, vatoz, müren, aslan balığı ve mersin balığı gibi dikkat çekici türler sergilenirken, Türkiye’nin ilk ve tek zeminden başlayan tatlı su tüneli olma özelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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