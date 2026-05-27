Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı

İzmit ilçesinde komşuların kötü koku ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde, 40 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

27 Mayıs 2026 Çarşamba 22:31

Olay, Cedit Mahallesi Maslak Sokak'taki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların daireden yayılan ağır ve kötü kokuları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması ve zillere yanıt verilmemesi üzerine, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri girildi. Ekipler, dairede 40 yaşındaki Yusuf Kaya'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.  
  Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı.    KOCAELİ (İHA) 


