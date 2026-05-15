SPOR:
Kocaeli’de sporun kalbi EnFest’te atacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği EnFest, sporun enerjisini ve birleştirici ruhunu kentin dört bir yanına taşıyor. 2 bin 253 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalarda büyük final coşkusu 17-18-19 Mayıs tarihlerinde İzmit Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak.

15 Mayıs 2026 Cuma 15:59

 ETKİNLİKLER 3 GÜN SÜRECEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’nde de ruhuna uygun bir şekilde kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatacak. Sporun, eğlencenin, adrenalinin ve gençliğin buluştuğu En Genç Fest’te bayram coşkusu 3 gün boyunca Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak.

 

ENFEST SPOR OYUNLARI

En genç, en sportif, en hareketli festival ENFEST’te Bungee Jumping’den sportif deneyim alanlarına, tırmanma duvarından kaykay gösterilerine, spor oyunlarından yarışmalara kadar dopdolu bir etkinlik programı gençleri bekliyor. EnFest Spor Oyunları kapsamında düzenlenen 4x4 futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi, dart ve e-spor (ödüllü FC26 turnuvası) turnuvaları farklı branşlarda spor tutkunlarını bir araya getirdi.

 

2 BİN 253 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Hem rekabeti hem de eğlenceyi bir arada sunan EnFest Spor Oyunları’nda ön eleme müsabakaları 4-14 Mayıs tarihlerinde Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Üniversite kategorisinde bin 237, lise kategorisinde 356, kulüpler kategorisinde 270, Herkes İçin Spor kategorisinde 390 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 253 sporcu kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalarda büyük final coşkusu 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak. Turnuvada ilk üçe girmeyi başaran sporcular hediye çeki ile ödüllendirilecek.

