İş kazalarında erken müdahale uzvun durumunu belirliyor

"2 binden fazla iş kazası değerlendirdik"
İş kazalarına bağlı ortopedik ve travmatolojikyaralanmalarda hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç, "İş yerlerinde ya da herhangi bir alanda meydana gelen kazalara bağlı her türlü ortopedik ve travmatolojik hastalığın değerlendirmesini yapıyor, tedavisini planlıyoruz. Özellikle travmalar, uzuv kopmaları ve ezilme yaralanmalarında hastaları her saat kabul ediyor, ilk müdahalelerini ivedi şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da hastanın kalan tedavi sürecini hastanemizde sürdürüyoruz. Özellikle son 4 yılda VM Medical Park Kocaeli başta olmak üzere, son dönemde VM Medical Park Gebze’de 2 binden fazla iş kazası vakasını değerlendirdik. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübe, travmatik yaralanmaların yönetiminde bize önemli bir birikim sağladı" ifadelerini kullandı.
54. saat sonrasında
Bazı ağır vakalarda umutların tükendiği noktada dahi olumlu sonuçlar alabildiklerini dile getiren Sezgiç, "Hastanemize 54.saatte ulaşan bir parmak kopması vakasında, ilk etapta çok fazla umut beslenmemesine rağmen uyguladığımız tedavi sonrasında yüz güldüren sonuçlar elde ettik. Bu da bize bazı vakalarda geç kalınmış gibi görünse bile doğru müdahaleyle önemli kazanımlar sağlanabileceğini gösteriyor. Travmanın cinsi ya da hastanın yaşı fark etmeksizin, her türlü uzuv kopması ve ezilme yaralanmasına yönelik tedavi hizmeti veriyoruz" dedi.
"Erken müdahale son derece önemli"
Kocaeli çevresinden ve çevre illerden gelen iş kazası vakalarını etkin şekilde yönettiklerini söyleyen Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç, "İş kazalarında hem hastanın genel sağlığı hem de uzvun korunması açısından erken müdahale son derece önemli. Hastanın erken cevap alması ve mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaşması, en iyi tedavi sonucunun alınabilmesi için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.