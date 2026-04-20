İş kazalarında erken müdahale uzvun durumunu belirliyor

Sanayi kenti Kocaeli’de iş kazaları sonrası hastaneye yetiştirilen birçok vakada zamanla yarışılırken, uzuv kopmaları ve ezilme yaralanmalarında ilk saatlerin tedavinin geleceğini belirlediği ifade edildi. Son 4 yılda 2 binden fazla iş kazası vakasının değerlendirildiği süreçte, bazı ağır travmalarda geç kalındığı düşünülen durumlarda dahi yüz güldüren sonuçlar alınabildiği belirtildi.

VM Medical Park Kocaeli ve VM Medical Park Gebze Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç, Kocaeli başta olmak üzere Gebze ve çevresindeki sanayi bölgelerinde yaşanan iş kazalarının ardından hastanelerde özellikle ortopedi ve travmatoloji ekiplerini çoğu zaman kritik müdahalelerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Ezilme yaralanmalarından uzuv kopmalarına kadar birçok ağır travmanın her saat kapıdan girebildiğini belirten Sezgiç, 7 gün 24 saat esasına göre vakaları kabul ettiklerini, erken müdahalenin ise hem hastanın genel sağlığı hem de uzvun korunması açısından belirleyici olduğunu kaydetti.



"2 binden fazla iş kazası değerlendirdik"



İş kazalarına bağlı ortopedik ve travmatolojikyaralanmalarda hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç, "İş yerlerinde ya da herhangi bir alanda meydana gelen kazalara bağlı her türlü ortopedik ve travmatolojik hastalığın değerlendirmesini yapıyor, tedavisini planlıyoruz. Özellikle travmalar, uzuv kopmaları ve ezilme yaralanmalarında hastaları her saat kabul ediyor, ilk müdahalelerini ivedi şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da hastanın kalan tedavi sürecini hastanemizde sürdürüyoruz. Özellikle son 4 yılda VM Medical Park Kocaeli başta olmak üzere, son dönemde VM Medical Park Gebze’de 2 binden fazla iş kazası vakasını değerlendirdik. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübe, travmatik yaralanmaların yönetiminde bize önemli bir birikim sağladı" ifadelerini kullandı.



54. saat sonrasında



Bazı ağır vakalarda umutların tükendiği noktada dahi olumlu sonuçlar alabildiklerini dile getiren Sezgiç, "Hastanemize 54.saatte ulaşan bir parmak kopması vakasında, ilk etapta çok fazla umut beslenmemesine rağmen uyguladığımız tedavi sonrasında yüz güldüren sonuçlar elde ettik. Bu da bize bazı vakalarda geç kalınmış gibi görünse bile doğru müdahaleyle önemli kazanımlar sağlanabileceğini gösteriyor. Travmanın cinsi ya da hastanın yaşı fark etmeksizin, her türlü uzuv kopması ve ezilme yaralanmasına yönelik tedavi hizmeti veriyoruz" dedi.