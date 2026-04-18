GENEL:
Marka Şehir KOCAELİ – Tarih Kültür ve Turizm Rehberi kitabı

Yunus Emre, “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim; dünya kimseye kalmaz” diyor. Gerçekten de sevmek tanımakla başlar, sevilmek ise geniş ufuklara sahip olmaktan geçer.

18 Nisan 2026 Cumartesi 09:39

Tarihi asırlar öncesine uzanan Kocaeli, nice uygarlığın doğuşuna ve kök salmasına tanıklık etmiş kadim bir şehirdir. Önemli yolların ve stratejik noktaların merkezi olan bu kent, bağrında kahramanlık destanları gizler. Adını Akçakoca Bey’den alan, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara’nın bu eşsiz köşesi; dağları, yaylaları, gölleri ve sahilleriyle her sabah huzura uyanır.

Anadolu’nun tüm kültürel renklerini bir gökkuşağı gibi yansıtan Kocaeli; 12 ilçesi ve 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bugün bilim, sanayi, teknoloji ve sanatın parlayan markasıdır.

Turizm Haftası dolayısıyla gençlerin kentlilik bilincine katkı sunmak ve Kocaeli’nin kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini tanıtmak için “Marka Şehir Kocaeli Tarih Kültür ve Turizm Rehberi” isimli bu kitabı hazırladık.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi arşivinden yararlanarak, İKTAV VAKFI kültür hizmeti olarak hazırladığımız bu rehber ve belgesel, Kocaeli’nin tanınmasına ve kentlilik bilinci oluşmasına büyük katkı sunacaktır.


banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
"Değer yargıları zayıflamış bir gençlikle karşı...
Köy fırınlarına Büyükşehir eli değiyor Köy fırınlarına Büyükşehir eli değiyor
Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde asfalt işlemi tamam Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde asfalt işlemi...
92 yaşındaki çınara doğum günü sürprizi 92 yaşındaki çınara doğum günü sürprizi
23 Nisan etkinlikleri iptal edildi 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Büyükşehir’den kadınlara çok yönlü destek Büyükşehir’den kadınlara çok yönlü destek
banner376

banner375

banner377

banner981

"Değer yargıları zayıflamış bir gençlikle...
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan olaylar sonrası değerlendirmelerde bulunan...

Haberi Oku