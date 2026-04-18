Marka Şehir KOCAELİ – Tarih Kültür ve Turizm Rehberi kitabı

Yunus Emre, “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim; dünya kimseye kalmaz” diyor. Gerçekten de sevmek tanımakla başlar, sevilmek ise geniş ufuklara sahip olmaktan geçer.





Tarihi asırlar öncesine uzanan Kocaeli, nice uygarlığın doğuşuna ve kök salmasına tanıklık etmiş kadim bir şehirdir. Önemli yolların ve stratejik noktaların merkezi olan bu kent, bağrında kahramanlık destanları gizler. Adını Akçakoca Bey’den alan, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara’nın bu eşsiz köşesi; dağları, yaylaları, gölleri ve sahilleriyle her sabah huzura uyanır.





Anadolu’nun tüm kültürel renklerini bir gökkuşağı gibi yansıtan Kocaeli; 12 ilçesi ve 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bugün bilim, sanayi, teknoloji ve sanatın parlayan markasıdır.





Turizm Haftası dolayısıyla gençlerin kentlilik bilincine katkı sunmak ve Kocaeli’nin kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini tanıtmak için “Marka Şehir Kocaeli Tarih Kültür ve Turizm Rehberi” isimli bu kitabı hazırladık.



