banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Mavi Takım”, doğa için yorulmak bilmiyor

Büyükşehir ekipleri, 50 torba atığı doğadan uzaklaştırdı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 12:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Takım ekipleri, sürdürülebilir çevre hedefi doğrultusunda İzmit Doğu Baseni Gonca Yaşam Merkezi sahilinde yürüttükleri kapsamlı temizlik çalışmasıyla toplam 50 çöp torbası atığı doğadan uzaklaştırdı.

MAVİ TAKIM’DAN DİP BUCAK TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam hedefleri doğrultusunda yürüttüğü kapsamlı sahil temizliği çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahil şeritlerinde adeta dip bucak temizlik yaparak hem doğayı koruyor hem de vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunuyor. Çalışmalar sayesinde plastik ve benzeri çevreye zarar veren atıkların doğaya karışmasının önüne geçiliyor.

SAHİLDEN 50 ÇÖP TORBASI ATIK UZAKLAŞTIRILDI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Mavi Takım ekipleri, İzmit Doğu Baseni Gonca Yaşam Merkezi mevkiindeki sahil hattında gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yağmur ve rüzgârın etkisiyle kıyı şeridinde biriken plastik şişe, cam, pet ve benzeri katı atıkları tek tek toplayarak bulunduğu alandan uzaklaştırıldı. Temizlik çalışmasının ardından toplam 50 çöp torbası dolusu atık, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere düzenli depolama sahası olan İZAYDAŞ’a (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) nakledildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

