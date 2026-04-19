ASAYİŞ:
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman nedeniyle hastalar ve personel tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

19 Nisan 2026 Pazar 10:19

Yangın, Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Havalandırma boşluğundan yükselen dumanı fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede hastane içinde yoğun duman oluşurken, içeride kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada hastane içinde bulunan hastalar, refakatçiler ve sağlık personeli kontrollü şekilde tahliye edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale başlatıldı. 

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 


