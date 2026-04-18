Kartepe'de öğrencilerin 23 Nisan temalı eserleri sergileniyor
Kartepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Kartepe'nin Çocukları" temalı resim sergisi kapılarını açtı.
Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu fırça darbeleriyle anlattığı "Kartepe'nin Çocukları" adlı sergi, 24 Nisan tarihine kadar Kartepe Sanat Evi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.