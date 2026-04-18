Kartepe'de öğrencilerin 23 Nisan temalı eserleri sergileniyor

Kartepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Kartepe'nin Çocukları" temalı resim sergisi kapılarını açtı.

18 Nisan 2026 Cumartesi 09:49

Kartepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocukların bayram coşkusunu tuvale yansıttığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kartepe Sanat Evi'nde düzenlenen açılış törenine veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. İlçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sergi, çocukların sanatsal yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyor. 

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu fırça darbeleriyle anlattığı "Kartepe'nin Çocukları" adlı sergi, 24 Nisan tarihine kadar Kartepe Sanat Evi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 


