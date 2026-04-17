Büyükşehir, Kocaelispor’un 60 yılını sahneye taşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat ve sporu buluşturan örnek bir projeye imza atarak Kocaelispor’un 60 yıllık köklü tarihini tiyatro sahnesine taşıyor. Kocaelispor iş birliğinde hazırlanan “Efsane Forma” adlı oyun, profesyonel oyuncularla birlikte altyapı futbolcularını da sahnede bir araya getirecek.





TÜRKİYE’DE İLK, DÜNYADA İKİNCİ ÖRNEK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kocaelispor iş birliğinde hayata geçirilen projede, 1966 yılında Türk futboluna ‘merhaba’ diyen yeşil-siyahlı kulübün 60 yıllık köklü tarihi tiyatro sahnesine taşınıyor. Bu etkileyici proje, dünyada yalnızca İngiltere Milli Takımı için yapılan benzer bir çalışmanın ardından ikinci örnek olma özelliği taşıyor.





“EFSANE FORMA” 24 NİSAN’DA SAHNELENECEK





Kocaelispor’un 60. yıl dönümüne özel hazırlanan “Efsane Forma” adlı oyun, 24 Nisan Cuma günü saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek oyun, Kocaeli’nin en önemli değerlerinden biri olan Kocaelispor sevgisini sahneye taşıyacak.





FUTBOLCULAR BU KEZ SAHNEYE ÇIKIYOR





Yönetmenliğini Aydın Sigalı’nın üstlendiği oyunun başrolünde sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Engin Benli ile minik oyuncu Batu Oğuz yer alacak. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise Kocaelispor altyapısından genç futbolcuların da bu projede yer alması oldu. Bu bağlamda profesyonel tiyatrocular ile genç futbolcuların aynı sahneyi paylaşması projeyi daha da özel kılıyor. Esnafından ev hanımına, işçisinden gencine kadar geniş bir kitlenin ortak tutkusu olan Kocaelispor sevgisi, Şehir Tiyatroları’nın organizasyonluğunda bu kez sahnede hayat bulacak.





BİR ŞEHRİN HAFIZASI SAHNEYE TAŞINIYOR





“Efsane Forma”, sadece bir futbol kulübünün hikâyesini değil; aynı zamanda bir şehrin ortak hafızasını, stadyumda yaşanan coşkuyu ve Kocaelispor’un yıllardır vatandaşla kurduğu güçlü bağı anlatıyor. Oyun, döner sahne tekniğiyle sahnelenecek. Bu teknik sayesinde izleyici, Kocaelispor’un tarihine ve tribün coşkusuna hareketli ve etkileyici bir anlatımla tanıklık edecek.





PROVALAR TÜM HIZIYA SÜRÜYOR





Sanat ve sporu bir araya getiren bu özel proje için provalar tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan oyun, izleyiciye hem duygusal hem de görsel açıdan unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.





