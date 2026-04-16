Silahlı saldırı olaylarının ardından Kocaeli'de polisten güvenlik mesaisi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırı olaylarının ardından, Kocaeli genelindeki eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Silahlı saldırı olaylarının ardından Kocaeli'de polisten güvenlik mesaisi

16 Nisan 2026 Perşembe 14:48

Okul çevrelerinde devriye gezen ve giriş-çıkışlarda nöbet tutan polis ekipleri, öğrenci ile velilerin tedirginliğini gidermek için yoğun mesai harcıyor.  

İki okulda yaşanan silahlı saldırı olayları, tüm illerde olduğu gibi Kocaeli'deki öğrenci, veli ve eğitimcilerde de tedirginliğe sebep oldu. Kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde sabah saatlerinden itibaren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, eğitim-öğretim ortamının güvenli şekilde devam etmesi amacıyla okul çevrelerindeki şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.  

Yaşanan süreç nedeniyle bazı velilerin çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiği, okula giden bazı öğrencilerin ise gün içinde tedirginlik yaşayarak evlerine erken döndüğü gözlemlendi.   

Olayların ardından öğrenciler arasında endişe oluştuğunu ve okullarda devamsızlıkların yaşandığını belirten 16 yaşındaki lise öğrencisi, "Son olaylardan sonra okulda kalmak isteyen öğrenci olduğunu düşünmüyorum. Biraz çekiniyoruz tabii ki" dedi.  
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosikletliye otomobiliyle böyle çarptı Çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosikletliye...
Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü: Freni tutmayan otomobil bariyerlere çarptı Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü: Freni...
"Yahudilerin beklediği kral, Hristiyanların beklediği...
Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır...
Çatı katında yangın paniği Çatı katında yangın paniği
Çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosikletliye...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosiklet sürücüsüne...

Haberi Oku