Silahlı saldırı olaylarının ardından Kocaeli'de polisten güvenlik mesaisi

Okul çevrelerinde devriye gezen ve giriş-çıkışlarda nöbet tutan polis ekipleri, öğrenci ile velilerin tedirginliğini gidermek için yoğun mesai harcıyor.





İki okulda yaşanan silahlı saldırı olayları, tüm illerde olduğu gibi Kocaeli'deki öğrenci, veli ve eğitimcilerde de tedirginliğe sebep oldu. Kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde sabah saatlerinden itibaren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, eğitim-öğretim ortamının güvenli şekilde devam etmesi amacıyla okul çevrelerindeki şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.



Yaşanan süreç nedeniyle bazı velilerin çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiği, okula giden bazı öğrencilerin ise gün içinde tedirginlik yaşayarak evlerine erken döndüğü gözlemlendi.



Olayların ardından öğrenciler arasında endişe oluştuğunu ve okullarda devamsızlıkların yaşandığını belirten 16 yaşındaki lise öğrencisi, "Son olaylardan sonra okulda kalmak isteyen öğrenci olduğunu düşünmüyorum. Biraz çekiniyoruz tabii ki" dedi.