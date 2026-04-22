Gebze Okur’da Bilim Dolu Akşam

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gebze Okur Projesi kapsamında, Gebze Kültür Merkezi’nde anlamlı bir söyleşi programı düzenlendi. Sinirbilimci Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun konuk olduğu programda, “Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum” başlıklı söyleşiyle katılımcılar bilimin ilham veren dünyasına yolculuk yaptı. Bilim ve okuma kültürünü buluşturmayı hedefleyen etkinlik, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Dr. Karaismailoğlu, beyin ve bağırsak arasındaki güçlü ilişkiye dair güncel bilimsel verileri sade ve anlaşılır bir dille aktararak dinleyicilerin ilgisini çekti. İnsan davranışları, duygular ve karar alma süreçlerinde bağırsakların rolüne değinen Karaismailoğlu, bilimsel bilgileri günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirdi. Katılımcılar, söyleşi boyunca hem yeni bilgiler edindi hem de merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt bulma imkânı yakaladı.





Program sonunda Dr. Karaismailoğlu ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, bu tür bilimsel etkinliklerin artarak devam etmesi yönündeki memnuniyetlerini dile getirdi.

Toplumda okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve kültürel etkinliklere erişimi artırmayı amaçlayan Gebze Okur Projesi kapsamında düzenlenen programların, önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.





