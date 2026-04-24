23 Nisan sizlerle çok daha güzel

İzmit Milli İrade Meydanı’nda çocuklar için düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği ‘Bi Dünya Eğlence’ etkinlikleri anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Özel gereksinimli bireyler şenlik alanına geldi, atölyelerde sanat ve üretimle dolu bir gün geçirdi.

24 Nisan 2026 Cuma 16:25

 ÖĞRETMENLERİ VE AİLELERİ EŞLİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda hazırladığı 23 Nisan programı kapsamında Mehmetçik Okulu’ndan 14 öğrenci, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte etkinlik alanına geldi. 7-11 yaş aralığındaki özel eğitim sınıfı öğrencileri, gün boyunca düzenlenen atölyelere katılarak hem öğrendi hem eğlendi.

 

SANATLA İÇ İÇE ATÖLYELER

Program çerçevesinde çocuklar; Mozaik Atölyesi ile güne başladı. Ardından KOMEK Atölyesi, Kruvasan Atölyesi ve Çantamda Geyik Var atölyesiyle etkinlikler devam etti. Her biri özenle hazırlanan atölyelerde çocuklar el becerilerini geliştirirken, üretmenin mutluluğunu yaşadı.

 

HEM EĞLENCE HEM KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kapsayıcı etkinlik anlayışıyla hazırlanan program, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımına da katkı sundu. Aileleri ve öğretmenleriyle birlikte alanda yer alan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

