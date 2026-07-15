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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Dönümünde Şehitlikler Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Dönümünde Şehitlikler Ziyaret Edildi Valiliğimiz koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Dönümünde Şehitlikler Ziyaret Edildi

15 Temmuz 2026 Çarşamba 15:13

Vali İlhami Aktaş, şehit yakını, gaziler ve protokol üyeleri ilk olarak Bağçeşme Namazgah Şehitliğini ziyaret ettiler.
Vatanımız için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimiz ve özellikle 15 Temmuz Şehitlerimiz ile Merhum gazilerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dualar edildi.
Daha sonra Vali İlhami Aktaş, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimiz için edilen dualar eşliğinde kabirlerine karanfil bıraktı.
Bağçeşme Namazgah Şehitliğine yapılan ilk ziyaretlerin ardından Vali Aktaş, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Polis Şehitliğini de ziyaret ettiler. Kabirlerine karanfil bırakılan şehitlerimiz için burada da Kur’an-ı Kerim’ler okunarak dualar edildi.
Şehitlik ziyaretlerine; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün,  Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AK PARTİ Kocaeli İl Başkan Vekili Av. Alper Doğan, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. M. Kamil Şirin, AK PARTİ İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Daire Müdürleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, askeri personel, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

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