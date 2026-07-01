Atıl arazilerden kozmetik ve ilaç sanayisine

Kırsaldan kente göçü önlemek, kullanılmayan tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak ve katma değeri yüksek ürünlerle çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje meyvelerini veriyor. Proje kapsamında kent genelinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluşturuldu.

Sezonun ilk kekik hasadı için İzmit ve Kartepe ilçelerindeki tarlalarda mesai başladı. İzmit’te çiftçi Metin Yaman’a ait yaklaşık 27 dönümlük alanda gerçekleştirilen hasatta, Büyükşehir Belediyesince milli imkanlarla tasarlanıp üretilen römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesi de kullanıldı. Makine sayesinde ürünler zarar görmeden seri bir şekilde toplanıyor.

Alım garantisi ve sigorta desteği çiftçiye güven veriyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sekapark A.Ş. kontrolörlüğünde uluslararası organik tarım standartlarına uygun olarak yürütülen projede, çiftçilere satın alma garantisi sunuluyor. Ayrıca, fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri de belediye tarafından karşılanıyor.

Hasat edilen ürünler, Büyükşehir’in kurduğu Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde su buharı yöntemiyle distile edilerek uçucu yağlara dönüştürülüyor. Elde edilen yağlar ve antioksidanlar; ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektörlerinde değerlendiriliyor.

"En büyük sorun olan pazarlama kaygısını aştık"

İzmit’te atıl durumdaki arazisini sözleşmeli tarım modeliyle değerlendiren çiftçi Metin Yaman, ürünün alım garantisiyle desteklenmesinin kendileri için önemli bir güvence olduğunu kaydetti.

Geleneksel ürünlerin dışında alternatif arayışındayken projeyle tanıştığını anlatan Yaman, "Ürettiğiniz ürünü satamazsanız emekleriniz karşılığını bulmuyor. Belediyenin verdiği destek ve alım garantisi sayesinde bu ürüne yöneldik ve oldukça memnunuz. İki yıldır hasat yapıyoruz, geçen yıl yaklaşık 4 ton ürün elde ettik, bu yıl da benzer bir verim bekliyoruz" diye konuştu.

Kekik ve diğer aromatik bitkilerin bölgenin toprak ve iklim yapısına çok uygun olduğunu vurgulayan Yaman, az su tüketen bu ürünlerin yetiştirilmesini tüm üreticilere tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.