Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyü Lotus, ilk dersini gerçekleştirerek kapılarını minik öğrencilerine açtı. Çocukların güvenli, eğitici ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlayan merkez, ailelerden de tam not aldı

LOKOMOTİF LOTUS’TA İLK DERS

Kocaeli’de çocukların gelişimine katkı sağlayan, İzmit Vinsan Tesisleri’nde bulunan Lokomotif Çocuk Köyü Lotus’ta ilk ders heyecanı yaşandı. Modern eğitim anlayışıyla tasarlanan Lokomotif Çocuk Köyü Lotus, çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen çeşitli etkinlik ve eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. İlk dersin gerçekleştiği merkezde öğrenciler ve aileler büyük heyecan yaşarken, çocuklar yeni arkadaşlarıyla tanışmanın ve farklı etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇOCUKLAR MUTLU, AİLELER MEMNUN

Merkezde gerçekleştirilen ilk derste çocuklar eğitmenleriyle tanışarak çeşitli tanışma ve uyum etkinliklerine katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda minikler hem eğlendi hem de öğrenmenin heyecanını yaşadı. Veliler ise çocuklara yönelik böylesine kapsamlı ve nitelikli bir eğitim ortamının hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI

Lokomotif Çocuk Köyü Lotus’ta çocukların yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan eğitim içerikleri; sanat, oyun, el becerileri, değerler eğitimi, sosyal gelişim ve yaratıcı düşünme alanlarını kapsıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerle çocukların özgüven kazanmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli atölyeler, kültürel etkinlikler ve eğitsel oyun programları da düzenlenecek.

AİLE DOSTU BİR YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aile odaklı sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Lotus Sosyal Yaşam Merkezi yalnızca çocuklara değil, ailelere de destek sunmayı amaçlanıyor. Çocukların güvenli bir ortamda kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayan merkez, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıran önemli sosyal hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor.