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İskeleden düşerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi’nde

İskeleden düşerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

23 Temmuz 2026 Perşembe 11:13

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgeyi şeritle güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi
Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Atilla Öztürk için ikindi namazını müteakip Derince Çınarlı Mahallesi’ndeki Gülevler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. 53 yaşındaki Atilla Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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