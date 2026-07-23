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Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeşil-siyahlı formayı giyen "Show" lakaplı orta saha oyuncusu Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kocae

Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

23 Temmuz 2026 Perşembe 11:14

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Lus Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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