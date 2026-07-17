Dilovası'nda 15 Temmuz Ruhu 10. Yılında Aynı İnanç ve Kararlılıkla Yaşatıldı

Dilovası Kaymakamlığı ile Dilovası Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilen programlar, gün boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ŞEHİTLER DUALARLA YÂD EDİLDİ

Anma programı sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başladı. Aziz şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dualar okundu ve vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Merkez Caminde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında da tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Günün devamında Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve protokol üyeleri Hicret

Camii'nde akşam namazını eda ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

ANA PROGRAMI MİLLET BAHÇESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anma programı Dilovası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Programa Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti İl Yöneticisi H. İbrahim Arslan, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, BBP Dilovası İlçe Başkanı Cihan Sevinç, meclis

üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesinde açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Fotoğraf Sergisi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Sergide yer alan fotoğraflar, milletin hain darbe girişimine karşı yazdığı kahramanlık destanını bir kez daha hafızalarda

canlandırdı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: "15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN YAZDIĞI KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

Programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 15 Temmuz'un millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösteren tarihî bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başkan Ömeroğlu, "15 Temmuz; milletimizin vatanına, bayrağına, ezanına, devletine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direniştir. Aziz milletimiz o gece yazdığı destanla bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya

göstermiştir. Bizlere düşen en önemli görev ise bu kutlu ruhu yaşatmak, gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak ve birlik ile beraberliğimizi her şartta muhafaza etmektir. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize

borçluyuz." dedi.

KAYMAKAM ÇELİK: "15 TEMMUZ MİLLETİN İRADESİNİN ZAFERİDİR"

Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ise yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve millî iradesine yönelik hain bir işgal teşebbüsü olduğunu ifade etti.

Kaymakam Çelik, "15 Temmuz gecesi devletimizin imkânlarını millete karşı kullanan hainler, hesap edemedikleri büyük bir güçle karşılaştılar. Aziz milletimiz; polisiyle, güvenlik güçleriyle ve vatansever evlatlarıyla tek yürek olarak demokrasisine sahip çıktı.

Bizlere düşen görev, o gece yazılan kahramanlık destanını unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmaktır. Millî birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin en büyük güvencesidir." ifadelerini kullandı.

DUALAR VE SELÂLARLA TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler seslendirildi, tüm şehitler için dualar edildi ve salâlar okundu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla program alanını dolduran vatandaşlar, okunan marşlara eşlik ederek 15 Temmuz ruhunu bir

kez daha yaşadı.

Sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başlayan anma programları, akşam saat 21.00'de Dilovası Millet Bahçesi'nde düzenlenen yoğun katılımlı anma programı ile sona erdi. Gün boyunca yapılan etkinliklerde, 15 Temmuz'un unutulmaması, millî iradenin daima korunması

ve birlik ile beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Dilovası, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında da aziz şehitlerini rahmetle, kahraman gazilerini minnetle anarken; milletin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.

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