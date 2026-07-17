Meslek lisesinden Avrupa’ya uzanan köprü

Organize Sanayi Bölgesinin ve sanayi kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren Özel Adem Ceylan Final Teknik Kolejinde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine, Motorlu Araçlar ve Yenilenebilir Enerji teknolojileri alanlarında eğitim veriliyor.

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek programlarının uygulandığı lisede öğrenciler, hem üniversite sınavlarına hazırlanma hem de haftanın belirli günlerinde firmalarda staj yaparak mesleki deneyim kazanma imkanı buluyor. Okul bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programına katılan öğrenciler ise eğitimlerinin büyük bölümünü iş yerlerinde pratik yaparak tamamlıyor.

"Elektrikli araçlar dalı Türkiye’de sadece 10 lisede var"

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Mehmet Mutlu, yeni dönem kayıtları ve okulun sunduğu imkanlara ilişkin yaptığı açıklamada, açılan tüm bölümlerin sanayinin güncel ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini kaydetti. Mutlu, "Okulumuzun tanıtım günleri pazartesi günü itibarıyla başlamış bulunmakta. Okulumuzda 6 bölüm bulunuyor. Bu bölümlerin tamamı OSB’nin ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda açıldı. Bölümlerimiz; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji alanlarından oluşuyor. Motorlu Araçlar bölümünün alt dalı olan Elektrikli Araçlar dalı, Türkiye’de sadece 10 lisede bulunuyor. Bu liselerden bir tanesi de bizim okulumuz. Birçok elektrikli araç firmasıyla da anlaşmamız bulunuyor. Son bölümlerimizden biri olan Makine Teknolojisi de firmaların en çok aradığı ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden bir tanesidir" dedi.

"Stajlarını tamamlayarak 12. sınıftan sonra mesleğe adım atabiliyor"

Öğrencilerin iki farklı programa tabi tutulduğunu anlatan Mutlu, "Okulumuzda iki farklı program bulunmakta. Bunlardan birincisi Anadolu Teknik Programı, ikincisi ise Anadolu Meslek Programı’dır. Temel fark şu şekilde: Anadolu Teknik Programı’ndaki öğrencilerimiz 12. sınıfta okulda kalıyor ve tamamen üniversiteye hazırlık dersleri görüyor. Tekniker olmanın yanı sıra üniversitede 4 yıllık bölümlere yerleşme fırsatı da buluyorlar. Bu programdaki öğrencilerimiz 12. sınıfta haftanın 2 günü okula geliyor, 3 günü ise staja gidiyor. İki program arasındaki temel fark bundan ibarettir. Öğrencilerimiz, dönem boyunca staj yaptıkları yerlerde mezuniyetlerinin ardından işe başlayabiliyor. Öğrencilerimiz eğitim gördükleri süre boyunca hem çalışabiliyor hem de stajlarını tamamlayarak 12. sınıftan sonra mesleğe adım atabiliyor. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi, okulda teorik eğitimle birlikte pratik eğitimin de verilmesidir" şeklinde konuştu.

"Enerji bölümü de firmalar tarafından en çok aranan bölümlerden bir tanesidir"

Yenilenebilir Enerji ile Motorlu Araçlar bölümlerine ilişkin bilgi veren Mutlu, "En çok aranan bölümlerden bir tanesi de Yenilenebilir Enerji bölümüdür. Bu bölümde öğrencilerimiz; rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi birçok enerji kaynağının kullanımını, kurulumunu ve piyasadaki etkilerini öğreniyorlar. Enerji bölümü de firmalar tarafından en çok aranan bölümlerden bir tanesidir. Motorlu Araçlar bölümü çok kıymetli bir bölüm. Çünkü bu bölümün alt dalı olan Elektrikli Araçlar dalı, Türkiye’de sadece 10 lisede bulunuyor. Bu liselerden bir tanesi de yine bizim okulumuz" ifadelerini kullandı.

"Meslek lisesi memleket meselesidir"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 14-25 yaş aralığındaki her 4 gençten birinin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığına dikkati çeken Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde TÜİK bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 14-25 yaş arasındaki 12 milyon gencin 3 milyonu ne eğitimde ne de istihdamda. Bu da her 4 gençten birinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu anlamına geliyor. Biz de bu açığı gördüğümüz için hem ülke genelinde hem de kendi bölgemizde meslek liselerine önem vermeye ve öğrencileri bu alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz çünkü meslek lisesi gerçekten memleket meselesidir. Okulumuzda MESEM de bulunuyor. MESEM nedir? Öğrencilerimiz haftanın 4 veya 5 günü firmalarda işi yerinde öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar. İsterlerse üniversiteye gidebiliyorlar. Aynı zamanda iş yeri açma belgesi de alabiliyorlar. Bir diğer avantaj ise staj yaptıkları dönem boyunca asgari ücretin üçte biri kadar maaş almalarıdır. Mesleki eğitimde öğrencilerimize sunduğumuz en büyük avantajlardan bir tanesini de MESEM’deki iş başı eğitimleriyle sağlıyoruz."

Erasmus+ ile Avrupa’da staj imkanı

Okulun uluslararası projeleri hakkında da bilgi veren Mehmet Mutlu, Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazanan Erasmus+ projesi kapsamında öğrencilere yurt dışı staj imkanı sunduklarını belirtti.

Projeye ilişkin giderlerin tamamen hibeden karşılandığını anlatan Mutlu, "Yaklaşık 54 bin avro hibe aldığımız projeyle 14 öğrencimiz ve 4 öğretmenimiz, Portekiz, İspanya ve Avusturya’da bir ay boyunca staj eğitimi aldı. Motorlu Araçlar ve Makine Teknolojisi alanındaki öğrencilerimiz, bu stajın ardından CV’lerinde kullanabilecekleri ’Europass’ belgesi almaya hak kazandı. Bu belgeyle Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki deneyimlerini belgelemiş oldular" değerlendirmesinde bulundu.