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Gebze’de “Çık Dışarıya Oynayalım” rüzgârı esti

Büyükşehir, çocuklar için dopdolu etkinlikler düzenledi; Gebze’de “Çık Dışarıya Oynayalım” rüzgârı esti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca çocukları ve aileleri buluşturacak “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerinin coşkulu başlangıcını Gebze’de yaptı.

Gebze'de 'Çık Dışarıya Oynayalım” rüzgârı esti

01 Temmuz 2026 Çarşamba 12:51

Gebze Millet Bahçesi’nde iki gün
süren program; atölyelerden sahne gösterilerine, geleneksel oyunlardan açık hava sinemasına uzanan rengârenk içeriğiyle adeta şenlik havası estirdi. Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, yazın enerjisini kentin kalbine taşıdı.

ATÖLYELER VE ETKİNLİKLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve ailelerin birlikte
kaliteli vakit geçirmelerine imkân sunmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik alanında kurulan birbirinden eğlenceli atölyelerde çocuklar hem üretmenin hem de oyun oynamanın keyfini yaşadı. Bileklik, taş boyama, uçurtma, güneş gözlüğü tasarımı, yelpaze baskı, sevimli
çanta tasarımı, kum boyama, tişört boyama, çanta boyama ve meyve atölyelerine katılan minikler, yaz akşamını eğlence dolu etkinliklerle değerlendirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen at binme deneyimi de çocuklardan yoğun ilgi gördü.

AÇIK HAVA SİNEMASIYLA İLK GÜN TAMAMLANDI
Etkinliğin ilk günü TRT’nin sevilen animasyon yapımlarından “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” filminin açık hava gösterimiyle sona erdi. Gebze Millet Bahçesi’nde bir araya gelen çocuklar ve aileleri,
yaz akşamının keyfini açık hava sinemasında birlikte yaşadı. Minikler, sevilen karakterlerin maceralarını büyük ilgiyle takip etti.

İKİNCİ GÜN DE DOPDOLU GEÇTİ
Etkinliklerin ikinci gününde çocuklar, Tuncer Ediz ve Esin Toksoy'un gerçekleştirdiği “Bedenden Oyuna” etkinliğiyle eğlenceli ve hareket dolu anlar yaşadı. Program kapsamında sahnelenen
Denge Şov gösterisi de çocuklar ve ailelerinden büyük beğeni aldı.

AİLELER VE ÇOCUKLAR BİRLİKTE EĞLENDİ
Etkinlik alanında kurulan oyun alanları ve geleneksel çocuk oyunları, aileleri çocuklarıyla birlikte eğlencenin merkezine taşıdı. Unutulmaya yüz tutmuş oyunları deneyimleyen çocuklar keyifli
anlar yaşarken, ebeveynler de çocukluk yıllarını yeniden hatırlama fırsatı buldu. Günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola veren aileler, teknolojiden uzak bir ortamda çocuklarıyla birlikte oyun oynayarak kaliteli zaman geçirdi. Yaz akşamında aynı heyecanı paylaşan aileler, birlikte gülüp eğlenerek unutulmaz anılar biriktirdi.

PLANLANAN PROGRAM TAKVİMİ (DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR)
Çayırova Mesire Alanı: 3 Temmuz
Darıca Millet Bahçesi: 4 Temmuz
Dilovası Millet Bahçesi: 5 Temmuz
Derince Sağlıklı Yaşam Parkı: 10 Temmuz
Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi Önü: 11 Temmuz
Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi Önü: 17 Temmuz
Kartepe Meşelik Parkı: 18 Temmuz
Başiskele Millet Bahçesi: 24 Temmuz
Gölcük Kavaklı Sahil: 25 Temmuz
Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü: 31 Temmuz
İzmit Millet Bahçesi: 1-2 Ağustos

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