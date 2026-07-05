KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin en zorlu mücadele alanlarından biri olan Kafkas Cephesi, Doğu Karadeniz'in sarp dağlarında, vadilerinde ve kıyılarında tarihin akışını değiştiren olaylara sahne oldu. Trabzon'dan Rize'ye, Giresun'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'tan Artvin'e kadar uzanan bu coğrafyada yaşanan savaşlar, işgaller, kahramanlık hikâyeleri ve halkın fedakârlıkları, dönemin tanıklıkları ve tarihî belgeler ışığında yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.