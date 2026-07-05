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KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin en zorlu mücadele alanlarından biri olan Kafkas Cephesi, Doğu Karadeniz'in sarp dağlarında, vadilerinde ve kıyılarında tarihin akışını değiştiren olaylara sahne oldu. Trabzon'dan Rize'ye, Giresun'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'tan Artvin'e kadar uzanan bu coğrafyada yaşanan savaşlar, işgaller, kahramanlık hikâyeleri ve halkın fedakârlıkları, dönemin tanıklıkları ve tarihî belgeler ışığında yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ

05 Temmuz 2026 Pazar 11:23

 Belgesel, Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesi kapsamında Doğu Karadeniz'de yaşanan askerî gelişmeleri, Osmanlı ordusunun savunma mücadelesini ve bölge halkının savaş yıllarında verdiği yaşam mücadelesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Belgeselde Trabzon'un işgali, Harşit Savunması, Kop Dağı Muharebeleri, Zigana Geçidi'nin stratejik önemi, Bayburt ve Gümüşhane hattındaki çatışmalar ile Giresun, Rize ve Artvin çevresinde yaşanan gelişmeler tarihî kaynaklar eşliğinde incelenmektedir. Osmanlı ordusunun zorlu arazi şartlarında yürüttüğü savunma faaliyetleri, cephe gerisindeki lojistik destek, gönüllü birliklerin katkıları ve bölge halkının fedakârlıkları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Arşiv belgeleri, tarihî fotoğraflar, döneme uygun canlandırmalar, hava görüntüleri ve cephelerin günümüzdeki izleriyle desteklenen yapım; savaşın yalnızca askerî yönünü değil, Doğu Karadeniz'in sosyal, kültürel ve insani hafızasında bıraktığı derin etkileri de gözler önüne sermektedir.

Geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kuran bu belgesel, Kafkas Cephesi'nin Doğu Karadeniz'deki bilinmeyen yönlerini, kahramanlık destanlarını ve tarihî mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Tarihin en çetin mücadelelerinden birine ev sahipliği yapan bu coğrafya, belgeler, tanıklıklar ve eşsiz doğal mekânlar eşliğinde yeniden keşfediliyor.

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