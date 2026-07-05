KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ

Belgeselde Trabzon'un işgali, Harşit Savunması, Kop Dağı Muharebeleri, Zigana Geçidi'nin stratejik önemi, Bayburt ve Gümüşhane hattındaki çatışmalar ile Giresun, Rize ve Artvin çevresinde yaşanan gelişmeler tarihî kaynaklar eşliğinde incelenmektedir. Osmanlı ordusunun zorlu arazi şartlarında yürüttüğü savunma faaliyetleri, cephe gerisindeki lojistik destek, gönüllü birliklerin katkıları ve bölge halkının fedakârlıkları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Arşiv belgeleri, tarihî fotoğraflar, döneme uygun canlandırmalar, hava görüntüleri ve cephelerin günümüzdeki izleriyle desteklenen yapım; savaşın yalnızca askerî yönünü değil, Doğu Karadeniz'in sosyal, kültürel ve insani hafızasında bıraktığı derin etkileri de gözler önüne sermektedir.

Geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kuran bu belgesel, Kafkas Cephesi'nin Doğu Karadeniz'deki bilinmeyen yönlerini, kahramanlık destanlarını ve tarihî mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Tarihin en çetin mücadelelerinden birine ev sahipliği yapan bu coğrafya, belgeler, tanıklıklar ve eşsiz doğal mekânlar eşliğinde yeniden keşfediliyor.