Üniversitelilere dopdolu akademi fırsatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği “Akademi Üniversite Yaz Gençlik Programı” için başvuruları almaya başladı.

İngilizce konuşma kulübünden sanat kurslarına, kamplardan gezilere, su sporlarından uygulamalı atölyelere kadar birçok etkinliği kapsayan program, gençlere hem kişisel gelişim hem de sosyal deneyim imkânı sunuyor.

YAZ TATİLİ GELİŞİM VE EĞLENCEYLE BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı Akademi Üniversite Yaz Gençlik Programı ile dopdolu bir yaz tatili deneyim sunuyor. 6-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek program

kapsamında öğrenciler; yabancı dil pratiği yapabilecek, yeni hobiler edinebilecek, kültürel gezilere katılabilecek ve spor aktiviteleriyle unutulmaz bir yaz yaşayacak.

İNGİLİZCE KONUŞMA PRATİĞİ YAPACAKLAR

Programın dikkat çeken etkinliklerinden biri olan “City-Talk İngilizce Speaking Club”, dört hafta boyunca cuma günleri düzenlenecek. Katılımcılar; kafe, restoran, otel ve havaalanı gibi günlük yaşamda karşılaşabilecekleri

senaryolar üzerinden İngilizce konuşma pratiği yaparak iletişim becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

ÜNİVERSİTELİLERE DOPDOLU PROGRAM

Katılımcılar, temmuz ayı boyunca düzenlenecek uygulamalı atölyelerde hem yeni beceriler kazanacak hem de kendi ürünlerini tasarlayacak. Program kapsamında epoksi anahtarlık, kahve demleme, kaktüs mum, defter yapımı,

deri cüzdan, doğal sabun, cam vitray boyama ve mozaik atölyeleri gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra sanata ilgi duyan öğrenciler için dört hafta sürecek gitar ve piyano eğitimleri de programda yer alacak.

KADIN ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL SAĞLIKLI YAŞAM KAMPI

21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Sağlıklı Yaşam Kampı, kadın üniversite öğrencilerine özel olarak planlandı. Kampta; fiziksel aktiviteler, nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri ve sağlıklı beslenme atölyeleriyle

katılımcıların hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulacak.

TARİHİ ROTALARI KEŞFEDECEKLER

Program kapsamında öğrenciler kültürel gezilerle de buluşacak. 18 Temmuz’da düzenlenecek İstanbul gezisinde Yasin Saygılı eşliğinde “Fatih ve Fetih Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. 25 Temmuz’da ise Bursa’nın tarihi

ve kültürel değerleri keşfedilecek.

SU SPORLARIYLA ADRENALİN DOLU DENEYİM

Yaz Gençlik Programı kapsamında öğrenciler denizle de buluşacak. Belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek discovery dalış etkinlikleri ve kano organizasyonlarıyla katılımcılar su sporlarını deneyimleme imkânı elde

edecek. Programın finalinde ise öğrenciler, 30 Temmuz Perşembe günü Halkevi Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenecek açık hava sineması etkinliğinde bir araya gelerek yaz akşamının tadını çıkaracak.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 TEMMUZ

Akademi Üniversite Yaz Gençlik Programı’na başvurular, 5 Temmuz tarihine kadar kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr sayfası üzerinden yapılabilecek. Programa yalnızca üniversite öğrencileri katılabilecek. Atölye ve etkinliklere

ilişkin detaylı duyurular SMS ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılacak. Katılımcılar program boyunca en fazla iki atölyeye katılabilecek, kano ve discovery dalış etkinliklerinden ise yalnızca bir kez yararlanabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu programda kayıtlar başvuru sırasına göre alınacak.