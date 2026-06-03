Hollandalı öğrenciler Antikkapı’da çok şey öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., “Erasmus Projesi” kapsamında Hollanda’dan gelen gastronomi öğrencilerini iki haftalık staj programında ağırlayarak hem Türk mutfağını hem de Türk kültürünü tanıttı.

ERASMUS STAJINDA TÜRK MUTFAĞINA YOLCULUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Erasmus Projesi” kapsamında Kocaeli’ye gelen Hollandalı öğrencileri misafir etti. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye’ye gelmesine olanak sağlayan Erasmus projesi Hollandalı gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerine Türk mutfağının kapılarını açtı. Hollanda’nın Schiedam şehrinde Lentiz Life College kurumumda eğitim gören 8 öğrenci ve 2 eğitmen, Antikkapı A.Ş’ye bağlı Üretim Tesisi-Afet Mutfağı Hızır 41 ile Maide Kafe ve Restoran’da 15 gün süren staj programı ile Türk Mutfağını öğrendi.

ŞEHRİN MUTFAĞINDA TÜRK KÜLTÜRÜ İLE TANIŞTILAR

Öğrenciler, Kocaeli’de modern ve geleneksel Türk menüsü ile sevilerek tercih edilen Şehrin Mutfağı Maide Kafe ve Restoran’da kahvaltı çeşitlerinden mıhlamaya, ızgara çeşitlerinden kebap ve pide gibi yoğun sipariş gelen alakart ürünleri deneyimlerken, Üretim Tesisinde ise toplu yemek hizmetleri ve Türk yemeklerinin vazgeçilmezi olan tatlı çeşitlerinin yapımını Antikkapı şeflerinden 2 haftalık süre ile öğrendi. Hollandalı öğrenciler, kültürümüzde yer eden yemeklerin yapımını öğrenirken aynı zamanda restoranda bulunan deneyimli şef kadrosuyla ekip olarak çalışarak “Türkçe” birçok kelimeyi ve kültürümüzü de tanıma fırsatı buldu.

KOCAELİ’DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Hollandalı öğrenciler, ülkemizde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, Maide Restoran’da Türk Mutfağını öğrenmenin çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti. Lentiz Life College’de Erasmus Programı kapsamında her yıl Türkiye’yi tercih eden eğitimciler, kurulan dostlukların ülkeler arasında güçlü bağlar oluşturduğunu ifade ederken, Türkiye’nin uluslararası öğrenciler açısından yalnızca eğitim kalitesiyle değil, sosyal yaşamı ve kültürel yakınlığıyla da tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

ÖĞRENCİLERE ANLAMLI VEDA

İki haftalık staj eğitimini tamamlayan Hollandalı öğrencilere Osmanlı Saray Mutfağı’ndan günümüze uzanan ve Antikkapı A.Ş’nin yorumlayarak sunduğu Tatlı Tahin ve geleneksel kültürümüzün en önemli mirası olan Türk Kahvesi hediye edildi. Antikkapı’da iki haftalık staj programını tamamlayan Hollandalı öğrenciler, Kocaeli’de güzel anılar biriktirerek ülkelerine döndü.