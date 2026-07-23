Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile Özel Söyleşi

Soru: Sayın Büyükelçim, Letonya'daki görevinize yeni başladınız. İlk izlenimleriniz nelerdir? Letonya'yı tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle nasıl değerlendiriyorsunuz?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Göreve yeni başladım, bu benim ikinci büyükelçiliğim. Letonya her bakımdan çok önemli bir ülke. Hem geniş bir kültüre hem de güçlü bir ekonomik zenginliğe sahip.Soru: Sayın Büyükelçim, Letonya'daki görevinize yeni başladınız. İlk izlenimleriniz nelerdir? Letonya'yı tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Göreve yeni başladım, bu benim ikinci büyükelçiliğim. Letonya her bakımdan çok önemli bir ülke. Hem geniş bir kültüre hem de güçlü bir ekonomik zenginliğe sahip.Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Tarih boyu köklü ilişkilerimiz olmuş. 1918'de bağımsızlığını ilan eden Letonya'yı ilk tanıyan ülkeler arasında genç Türkiye Cumhuriyeti de vardı. 1933 yılında büyükelçilik açtığımız bir ülkeyiz.Soru: Letonya, Avrupa Birliği ve Baltık bölgesinde önemli bir lojistik merkezidir. Türk iş insanları ve yatırımcılar için hangi fırsatları görüyorsunuz?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Ticari ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor. Karşılıklı olarak iki ülkenin toplam 400 milyon avro ticaret hacmi var. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar avroya çıkarmak.Soru: Turizm açısından iki ülke arasında nasıl bir potansiyel bulunuyor? Letonyalı turistlerin Türkiye'ye ilgisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Turizm potansiyeli çok iyi. Her yıl Letonya'dan Türkiye'ye 120 bin civarında turist gidiyor. Türkiye'den Letonya'ya ise 20 bin civarında turist geliyor.Soru: Letonya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız ve Türk öğrencilerimiz için Büyükelçiliğimiz hangi çalışmaları yürütüyor?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Türk vatandaşlarımız Letonya'ya ticari yatırım anlamında ilgi gösteriyor ve iş fırsatlarını değerlendiriyorlar. Ayrıca şu an 1200 civarında Türk öğrenci Letonya'da eğitim görüyor.Soru: Cēsis Türk Şehitliği, Baltık coğrafyasındaki en önemli tarihî miraslarımızdan biridir. Bu şehitliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Büyükelçiliğimizin yürüttüğü çalışmalar nelerdir?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Ben burada göreve yeni başladım ve göreve başladığım ilk günlerde şehitliğimizi ziyaret ettim. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (Plevne Savaşları) sırasında esir olarak Letonya'ya getirilmiş askerlerimizden 26'sı, Riga'ya 100 km mesafedeki Cēsis kasabasında vefat edip buraya defnedilmişler. Üzerine şehitlik yapılmış. Her yıl 18 Mart Şehitleri Anma etkinliğini Büyükelçilik olarak burada yapmaktayız.Soru: Türkiye ile Letonya arasında eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında hangi ortak projeler yürütülüyor?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Her alanda ilişkilerimiz çok iyi. Özellikle Letonya başta olmak üzere 14. yüzyılda Baltık ülkelerine gelip yerleşen Tataristan, Kazan, İdil ve Kırım Tatar Türkleri, Baltık ülkeleri ile Türkiye arasında en büyük kültürel bağ olmuştur. Her iki ülke ortak kültürel ve sanatsal çalışmalar yapmaktadır.Soru: NATO müttefiki olan iki ülke, savunma ve güvenlik alanında nasıl bir iş birliği içerisindedir?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Türkiye, Letonya'nın NATO'ya girmesini desteklemiştir. Savunma ve güvenlik konularında iş birliğimiz gelişiyor.Soru: Letonya'nın tarihî başkenti Riga, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Türk ziyaretçilere özellikle hangi tarihî ve kültürel mekânları tavsiye edersiniz?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Riga her bakımdan çok güzel bir şehir. Tarih ve kültür mirası çok iyi korunmuş. Müzeler ve doğal güzellikler ile Daugava Nehri çok dikkat çekiyor.Soru: Belgeselci olarak Letonya'yı gezerken doğal güzellikleri, ormanları, Daugava Nehri ve tarihî şehirleriyle büyük bir zenginlik gördük. Sizce Letonya'nın dünyaya tanıtılması gereken en önemli özellikleri nelerdir?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzellikleri ön plana çıkarılmalı.Soru: Son olarak, Letonya'da yaşayan vatandaşlarımıza, Türk iş dünyasına ve Türkiye'den Letonya'yı ziyaret edecek vatandaşlarımıza vermek istediğiniz mesaj nedir?Büyükelçi A. Cemil Miroğlu: Letonya herkes için ziyaret edilmesi gereken bir şehir.Sayın Büyükelçim, değerli vaktinizi ayırdığınız ve samimi değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.Devr-i Alem Belgesel Programı olarak, dünyanın dört bir yanında tarihimizin, kültürümüzün ve dostluk köprülerinin izini sürmeye devam ediyoruz. İKTAV kültür hizmeti olarak hazırlayıp birçok tv kanalında yayınlanan programlarımızı izleyip görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı istiyoruz.