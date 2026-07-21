İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalı Karatecilerden Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Başarı

Darıcalı Karatecilerden Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Başarı Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Samsun’da düzenlenen U-21 Türkiye Karate Şampiyona

Darıcalı Karatecilerden Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Başarı

21 Temmuz 2026 Salı 10:20

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Samsun’da düzenlenen U-21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti. 17-19
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden
Darıcalı sporcular, büyük başarılara imza atarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etti. Şampiyonada Kerem Yaray 55 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, M. Emin Akçay 75 kilogramda Türkiye ikinciliğini elde etti. Y. Ali Özmen ve Eren Yaray ise genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

BIYIK: “GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “U-21Türkiye Karate Şampiyonası’nda ilçemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük
gurur yaşatan sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.
Elde edilen bu başarılar, gençlerimize ve spora yaptığımız yatırımların en güzel karşılığıdır. Türkiye Şampiyonu olan Kerem Yaray başta olmak üzere dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam
etmesini diliyorum.”

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ilçe Haberleri
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İHH Kocaeli Şubesinin Derince İlçesi Yeni Hizmet Binasının Açılışı Vali Aktaş’ın Katılımlarıyla Yapıldı İHH Kocaeli Şubesinin Derince İlçesi Yeni Hizmet...
Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra’da 387 ton atık toplandı Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra’da 387...
Motosiklet lokantada oturan müşteriye çarptı Motosiklet lokantada oturan müşteriye çarptı
Dilovası'nda 15 Temmuz Ruhu 10. Yılında Aynı İnanç ve Kararlılıkla Yaşatıldı Dilovası'nda 15 Temmuz Ruhu 10. Yılında Aynı İnanç...
Yeni Hizmet Binasında Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor Yeni Hizmet Binasında Çalışmalar Tüm Hızıyla...
BAŞKAN ÖMEROĞLU VE YILDIRIM'DAN KAYMAKAM ÇELİK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ BAŞKAN ÖMEROĞLU VE YILDIRIM'DAN KAYMAKAM ÇELİK'E...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İHH Kocaeli Şubesinin Derince İlçesi Yeni...
İHH Kocaeli Şubesinin Derince İlçesi Yeni Hizmet Binasının Açılışı Vali Aktaş’ın Katılımlarıyla...

Haberi Oku