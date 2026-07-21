Darıcalı Karatecilerden Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Başarı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Samsun’da düzenlenen U-21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti. 17-19

Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden

Darıcalı sporcular, büyük başarılara imza atarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etti. Şampiyonada Kerem Yaray 55 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, M. Emin Akçay 75 kilogramda Türkiye ikinciliğini elde etti. Y. Ali Özmen ve Eren Yaray ise genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

BIYIK: “GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “U-21Türkiye Karate Şampiyonası’nda ilçemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük

gurur yaşatan sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.

Elde edilen bu başarılar, gençlerimize ve spora yaptığımız yatırımların en güzel karşılığıdır. Türkiye Şampiyonu olan Kerem Yaray başta olmak üzere dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam

etmesini diliyorum.”