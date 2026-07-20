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Seka’nın mirası “Teknoşehir” ile geleceğe taşınıyor

Teknoşehir’de ilerleme yüzde 50 seviyesine ulaştı; Seka’nın mirası “Teknoşehir” ile geleceğe taşınıyor Hayata geçirdiği projelerle teknoloji ve bilimi toplumun

Seka'nın mirası 'Teknoşehir” ile geleceğe taşınıyor

20 Temmuz 2026 Pazartesi 10:18

PROJEDE İLERLEME ORANI YÜZDE 50
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA Kültür Alanı’nda yapımı sürdürülen Teknoşehir Projesi’nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bilim, teknoloji ve girişimciliği aynı çatı altında buluşturacak projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

BETONARME DÖŞEME İMALATLARI TAMAM
Teknoşehir Projesi’nin kaba yapı çalışmalarında önemli bir aşama geride bırakıldı. Betonarme döşeme imalatları tamamlanırken, yapının taşıyıcı sistemini oluşturan çelik montaj çalışmalarında da sona yaklaşıldı. İnşaat
çalışmalarında gelinen aşamayla birlikte tuğla duvar imalatına geçilirken, kenet çatı uygulamalarına da başlandı.

İMALATLAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR
Projede farklı imalat kalemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tamamlanan betonarme çalışmalarının ardından duvar örme ve çatı imalatlarına geçilirken, ekipler yapının bir sonraki etaplarını planlanan takvim doğrultusunda
sürdürüyor.

TEKNOŞEHİR’DE YOK YOK
Tamamlandığında Teknoşehir; teknoloji atölyeleri, robotik ve kodlama eğitim alanları, dijital üretim laboratuvarları, ortak çalışma ofisleri, girişimcilik merkezleri, kütüphane ve sosyal yaşam alanlarıyla hizmet
verecek. Çocuklardan gençlere, girişimcilerden teknoloji takımlarına kadar geniş bir kesime hitap edecek merkez, Kocaeli’nin bilim ve teknoloji ekosistemine önemli katkı sağlayacak.

SEKA’NIN MİRASI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR
Endüstri mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturacak Teknoşehir projesi; Kocaeli’nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli merkezlerinden biri olacak. Büyükşehir Belediyesi, kentin teknoloji vizyonuna katkı sunacak projeyi planlanan takvim doğrultusunda hayata geçirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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