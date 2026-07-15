Kandıra’da Güçlü Birlik Mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenecek organizasyon öncesinde gerçekleştirilen lansman programı, güreş camiasını, protokol üyelerini ve Kandıralıları aynı sofrada buluşturdu.

*Protokol ve başpehlivanlar lansmanda buluştu*

Lansman programına Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Erhan Başaran, Türkiye’nin önde gelen başpehlivanları, güreş camiasının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yılki organizasyonun, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımız ile gazilerimizin aziz hatırasına ithaf edilmesi, programa ayrı bir anlam ve manevi değer kattı.

*Başpehlivanlar aynı sofrada buluştu*

Lansman kapsamında düzenlenen yemekte Türkiye’nin birbirinden başarılı başpehlivanları bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen programda sporcular, Tarihi Namazgâh Er Meydanı’nda mücadele edecek olmanın heyecanını paylaşırken, ata sporunun yaşatılması için emek veren herkese teşekkür etti. Birlik ve beraberlik görüntülerinin hâkim olduğu programda, yağlı güreşin yalnızca bir spor dalı değil; kardeşliğin, ahiliğin, cesaretin ve Türk milletinin köklü kültürünün önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

*Basın toplantısında birlik ve vefa mesajları verildi*

Yemek programının ardından düzenlenen basın toplantısında Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Güreş Ağası Erhan Başaran ve başpehlivanlar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmalarda, Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin geçmişten aldığı güçle geleceğe taşındığı ifade edilirken, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği değil; milli birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir kültürel miras olduğu vurgulandı.

*Kandıralı iş insanlarından ata sporuna tam destek*

Programda öne çıkan başlıklardan biri de Kandıralı iş insanlarının organizasyona verdiği güçlü destek oldu. Konuşmacılar, yıllardır süregelen bu dayanışmanın Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bugün ulaştığı noktada büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. İş dünyasının maddi ve manevi katkılarıyla her geçen yıl daha da güçlenen organizasyonun, yalnızca Kandıra’nın değil, Türkiye’nin önemli yağlı güreş organizasyonlarından biri haline geldiği dile getirildi.

*Başkan Erol Ölmez’in öncülüğünde güçlü organizasyon*

Konuşmalarda, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’in organizasyonun başarıyla hayata geçirilmesi adına ortaya koyduğu gayret de takdirle karşılandı. Başkan Ölmez’in göreve geldiği günden bu yana Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin hak ettiği değere ulaşması için yoğun mesai harcadığı, belediyenin tüm birimleriyle birlikte organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi adına büyük emek verdiği ifade edildi. Güreş Ağası Erhan Başaran’ın katkıları, iş dünyasının desteği ve belediyenin koordinasyonuyla hazırlanan organizasyonun, bu yıl da Türkiye’nin en prestijli yağlı güreş etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

*15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına er meydanına çıkacaklar

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl yalnızca kıyasıya mücadelelere değil, aynı zamanda anlamlı bir vefa buluşmasına da sahne olacak. Organizasyon, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızın ve gazilerimizin aziz hatırasına ithaf edilerek gerçekleştirilecek. Bu Türkiye’nin dört bir yanından gelen başpehlivanlar, yarın Tarihi Namazgâh Er Meydanı’nda altın kemer için kol bağlayacak. Binlerce güreşseverin takip etmesi beklenen organizasyon, asırlık yağlı güreş geleneğini yaşatırken, Kandıra’nın ata sporuna sahip çıkan güçlü duruşunu ve birlik ruhunu bir kez daha tüm Türkiye’ye gösterecek.

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