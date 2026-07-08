Kocaeli’de boya fabrikası alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Körfez-Derince sınırında bulunan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen yoğun dumanlar, Körfez’in yanı sıra Derince, İzmit ve Gölcük ilçeleri başta olmak üzere çevredeki birçok noktadan görüldü. Ayrıca alevler, fabrikanın bitişiğinde bulunan geri dönüşüm tesisinde de maddi zarara sebep oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye araçlarının da desteğiyle yangını söndürmek için yoğun çalışma başlatıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"Soğutma çalışmaları titizlikle ve aralıksız sürdürülüyor"

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de olay yerine gelerek yetkililerden ve itfaiye ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Söğüt, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Körfez’im. Rabbim ilçemizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde, Körfez-Derince sınırında bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları titizlikle ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir."

"Benim maddi zararım haddinden fazla"

Boya fabrikasının bitişiğinde bulunan geri dönüşüm firmasının sahibi Cengiz Altunsoy da yaşananları anlattı. Altunsoy, "Yan tarafımızda boya fabrikası var. Üst tarafımızda ise mutfak tezgahları yapan iş yeri var. Boya fabrikasındaki ufak çaplı patlamaların sesini duyunca dışarı çıktık. Dışarı çıkınca her taraf yanmaya başladı. Benim iş yerim, diğer arkadaşımızın iş yeri zarar gördü. Benim maddi zararım haddinden fazla. İnşallah boya fabrikasında da can kaybı yoktur. Malımız gitsin, insan ölmesin. Mal yerini bulur" dedi.