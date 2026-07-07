Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün (ÇESK) yüzme branşı sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Bolu’da gerçekleştirilen bölge müsabakalarında yarışan ÇESK’in minik yüzücüleri, turnuva boyunca bireysel ve takım olarak toplamda 25 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Bölge Şampiyonası’nda boy gösteren ÇESK’li yüzücüler, kürsüye adeta ambargo koydu.

Yağmur Yeyin’den büyük başarı

ÇESK yüzücüsü Yağmur Yeyin, 4 farklı stilde ve mesafelerde; 50 m kelebekte altın madalya, 50 m serbestte altın madalya, 200 m karışıkta gümüş madalya ve 100 m kelebekte altın madalya alma başarısını gösterdi. Ömer Tuğra Pehlül ise 100 m sırtta altın madalya, 50 m kelebekte gümüş madalya, 50 m sırtta gümüş madalya ve 50 m sırtta altın madalya aldı.

Altın ve gümüş madalyalar geldi

Bir diğer sporcu Hesna Zeren Turali, 100 m kurbağada gümüş madalya, 200 m sırtta altın madalya, 200 m kurbağada bronz madalya ve 50 m kurbağada da bronz madalyayı boynuna taktı. ÇESK yüzücüsü Ravza Sümeyye Kırval, 100 m serbestte altın madalya, 50 m kelebekte gümüş madalya, 50 m serbestte altın madalya ve 200 m karışıkta gümüş madalya alma başarısını gösterdi.

Takım yarışlarında başarılı sonuçlar

Ömür Aras Kaya, Ahmet Arda Ayhan ve Derin Karahan da turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Takım yarışlarında ise ÇESK sporcuları 4x50 m kızlar serbest bayrak, 4x100 m kızlar serbest bayrak, 4x50 m kızlar karışık bayrak ve 4x100 m kızlar karışık bayrak kategorilerinde gümüş; 4x50 m erkekler serbest bayrak, 4x50 m erkekler karışık bayrak ve 4x100 m kızlar karışık bayrak kategorilerinde ise bronz madalya kazandı. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, organizasyonu 8 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 25 madalyayla tamamlayarak ilçeye büyük gurur yaşattı.