Kocaelililer “KOBİS”le dünyayı 70 kez turladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “KOBİS Projesi” (Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi) 2026’nın ilk altı ayında yaklaşık 142 bin kiralama ve 12,2 milyon dakikayı a

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN LOKOMOTİFİ

Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele, karbon salımının azaltılması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla bisikletli ulaşım giderek daha fazla önem kazanıyor. Kent içi ulaşımda çevreci, ekonomik ve pratik bir alternatif sunan akıllı bisiklet sistemleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve sürdürülebilir ulaşım vizyonuyla hayata geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) gelişen altyapısı, genişleyen hizmet ağı ve artan kullanıcı sayısıyla bisikletli ulaşımın en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

12 YILDA BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERDİ

2014 yılında 17 istasyon ve 136 akıllı bisikletle hizmet vermeye başlayan sistem, geçen 12 yılda yapılan yatırımlarla hizmet ağını önemli ölçüde genişletti. Bugün KOBİS; 708 akıllı bisiklet, 84 akıllı bisiklet istasyonu ve 1.000 akıllı park ünitesiyle Kocaeli’nin 12 ilçesinde kesintisiz hizmet sunarken, toplam abone sayısı da 449 bin 721’e ulaştı. İstasyon ağına bakıldığında ise en fazla istasyon 31 noktayla İzmit’te bulunuyor. İzmit’i 13 istasyonla Gebze, 9 istasyonla Kartepe, 6 istasyonla Gölcük ve 5 istasyonla Körfez takip ediyor. Karamürsel, Kandıra ve Başiskele’de 4’er, Derince’de 3, Çayırova ve Darıca’da 2’şer istasyon yer alırken, Dilovası’nda ise 1 KOBİS istasyonu hizmet veriyor.

İLK ALTI AYDA 12 MİLYON DAKİKAYI AŞAN SÜRÜŞ

KOBİS, 2026 yılının ilk altı ayında kullanım verileriyle dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Yılın ilk yarısında sistem kullanıcıları toplam 12 milyon 179 bin 831 dakika pedal çevirerek yaklaşık 12,2 milyon dakikalık sürüş gerçekleştirdi. Ortaya çıkan bu kullanım yoğunluğu yalnızca rakamlarla değil, ulaşılan mesafeyle de dikkat çekti. İlk altı aylık sürüş performansı Türkiye’nin çevresinin yaklaşık 270 kez, dünyanın çevresinin ise yaklaşık 70 kez dolaşılmasına eşdeğer bir mesafeye ulaştı. Bu veriler, KOBİS’in kent içi ulaşımda aktif şekilde tercih edilen bir sistem haline geldiğini ortaya koydu.

YAKLAŞIK 142 BİN KİRALAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2026 yılının ilk altı ayında sistem üzerinden toplam 141 bin 956 bisiklet kiralama yapıldı. Aynı dönemde günlük ortalama bin 502 bisiklet kiralama gerçekleşti. Elde edilen veriler, KOBİS'in yalnızca hafta sonları ya da eğlence amaçlı kullanılan bir uygulama olmadığını; işe, okula ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik tercih edilen önemli bir ulaşım alternatifi haline geldiğini gösterdi.

KİRALAMA İŞLEMLERİ SANİYELER İÇİNDE TAMAMLANIYOR

KOBİS kullanıcıları üyelik oluşturma, bakiye yükleme ve bisiklet kiralama işlemlerini “KOBİS Mobil” uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Mobil uygulama aracılığıyla bisiklet üzerindeki QR kodunun okutulmasıyla kiralama işlemi saniyeler içerisinde tamamlanıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama sayesinde kullanıcılar istasyonların doluluk durumunu, kullanılabilir bisiklet sayılarını, hesap bilgilerini ve kiralama süreçlerini tek platform üzerinden takip edebiliyor.

EN YOĞUN KULLANILAN İSTASYONLAR BELLİ OLDU

2026 yılının ilk altı aylık kullanım verilerine göre KOBİS'te en fazla kiralama gerçekleştirilen istasyonlar Darıca Sahil İstasyonu, SEKA Park 2. Etap İstasyonu ve Ormanya İstasyonu oldu. Bu istasyonlar, hem günlük ulaşım hem de sosyal yaşam alanlarına yakın konumlarıyla kullanıcıların en fazla tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

GÜVENLİ, KONFORLU VE KESİNTİSİZ HİZMET

KOBİS’te hizmet kalitesinin sürdürülebilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kullanım sırasında meydana gelebilecek lastik patlaması, zincir kopması ve benzeri arızalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KOBİS Atölyesi’nde kısa sürede gideriliyor. 2026 yılının ilk altı ayında kiralanan bisikletlere bin 620 genel bakım yapılırken, istasyonlarda 2 bin bakım ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Düzenli bakım faaliyetleri sayesinde sistem, kullanıcılarına güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

ÇEVRE DOSTU ULAŞIM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmaya yönelik yatırımlarını sürdürerek çevre dostu ulaşımı teşvik etmeye, karbon salınımını azaltmaya ve vatandaşlara sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor. 2014 yılından bu yana büyüyen altyapısı, yüz binleri bulan abone sayısı ve milyonlarca dakikaya ulaşan kullanım süresiyle KOBİS, Kocaeli’de sürdürülebilir ulaşım politikalarının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkarken, kentte çevre dostu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı sürdürüyor.