Başkan Büyükgöz'den Gebzespor'a Müjde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kentin önemli değerlerinden biri olan Gebzespor için yeni bir antrenman tesisi kazandırılacağının müjdesini verdi.

Muallimköy'de hayata geçirilmesi planlanan tesisin, Gebzespor'un sportif altyapısını güçlendirmesi ve kulübün geleceğine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Geçtiğimiz

sezon gösterdiği başarılı performansla taraftarına büyük heyecan yaşatan ve play-off mücadelesinden kıl payı dönen Gebzespor'un yeni sezonda daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda kulübe maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Büyükgöz, Gebzespor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Gebze'nin ortak değeri ve önemli bir

marka olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükgöz: "Gebzespor ve Gebzeliler en

iyisini hak ediyor."

Başkan Büyükgöz, yaptığı değerlendirmede, Gebzespor'un başarısının tüm kentin başarısı

anlamına geldiğini vurgulayarak, "Gebzespor'a her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi anlamda kulübümüzün yanında olmayı

sürdüreceğiz. Gebzeliler de Gebzespor camiası da en iyisini hak ediyor. Bu anlayışla kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak, geleceğine katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muallimköy'de yapılması planlanan antrenman tesisinin, kulübün hem A takım hem de altyapı

organizasyonlarına modern imkanlar sunması hedeflenirken, projenin Gebzespor'un

kurumsal yapısına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Öztürk'ten Teşekkür

Gebzespor Başkanı Yusuf İzzettin Öztürk ise Gebze Belediyesi'nin kulübe verdiği destekten

duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Öztürk, yapılması planlanan antrenman tesisinin Gebzespor'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kulübün hedeflerine ulaşma yolunda bu desteklerin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gebzespor'da, antrenman tesisi

projesinin kulübün sportif ve kurumsal gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.