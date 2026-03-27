HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kocaeli'de seslendi: “Biz sadece toplu sözleşme yapan sendika değiliz“

İsrail'in Gazze ve Orta Doğu'daki saldırılarına sert tepki gösteren Arslan, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirterek şöyle devam etti:



"Gazzeli kardeşlerimize uygulanan katliamlar, korkunç şekildeki cinayetler elbette ki bizi ilgilendiriyor. Bugün İran'a saldıran katil Netanyahu ve ABD'nin haydut başkanı Trump ile ilgili yaşanan gelişmeler bizi ilgilendiriyor. İran'da olup bitenler bizi ilgilendiriyor, Lübnan bizi ilgilendiriyor. Artık dünya, 10 bin kilometre öteden gelip bölgeyi dizayn etmeye çalışan haydutların dünyasına doğru gidiyor maalesef. Uluslararası hukuku yok sayan, BM'nin bütün kurumlarını devre dışı bırakan, insan hakları ve özgürlükleri, evrensel hukuku yok sayan, tamamen 'güç elimizde, istediğimizi yaparız' diyen haydutların hakim olduğu dünyaya karşı bizim bir şeyler söylememiz, bir şeyler ortaya koymamız gerekiyor. Bir sivil toplum örgütü olarak, aynı zamanda bir insan hakları örgütü olarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in bütün bunlara yönelik elbette söyleyecek sözü var ve bu konuyu da hem ülkemizde hem de uluslararası alanda gündemde tutmaya devam ediyor. Filistin konusu HAK-İŞ'in tarihsel sorumluluğudur."

Kudüs'ten aldıkları bir mesajı da salondakilerle paylaşan Arslan, "2017 yılında konfederasyonumuzla birlikte oluşturduğumuz toplantıda, Filistin'den gelen kardeşlerimiz bize bir mesaj getirmişti. Bir hanımefendi aktivistin Kudüs'ten bize gönderdiği mesaj şuydu; toplantının başkanlığını yapan HAK-İŞ'e seslenerek, 'Sizin atalarınız bu toprakları terk edeli tam 100 yıl oldu. 100 yıl biz acı ve gözyaşını her seferinde daha ağır yaşadık. Sizin atalarınız bu toprakları terk ettikten sonra kan ve gözyaşı hiç dinmedi. Hiç yüzümüz gülmedi; işgaller, katliamlar... Yaşanan bunca olumsuzluklar ne yazık ki devam ediyor. Size soruyorum, ne zaman geleceksiniz?' Biz kaçsak bile, görmezden gelsek bile tarih bize gösteriyor. 'Filistin'de ne işimiz var' diyenlere Filistin'den gelen feryadı duyurmak zorundayız. Biz, Filistin başta olmak üzere bölgede yaşananlara asla duyarsız kalmayız" şeklinde konuştu.

Çalışma hayatında yaşanan sorunlara ve iş kazalarına da değinen Arslan, Türkiye'nin bu konudaki bilançosuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Bütün bunları konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda, iş kazalarında kaybettiklerimiz dünya ile kıyaslanmayacak kadar çok ağır. Almanya'nın 45 milyon istihdamında yılda 300 kişi iş kazalarında kaybedilirken, ülkemizde 16-17 milyon işçinin istihdam edildiği bu ülkede yaklaşık 2 bin civarında çalışanımız her yıl iş kazalarında hayatını kaybediyor. Bu ülkenin gerçekten bunu hak etmediğinin altını çizmemiz gerekiyor. Biz eleştirilerimizi de yaparken takdirlerimizi, teşekkürlerimizi de yaparken HAK-İŞ'in kendi has uslubuyla yapıyoruz. Eleştirdiklerimiz ideolojik olarak değil, ülkemizi sevdiğimizden, ülkemize olan sadakatimizden dolayı. Eleştirilerimizi kardeşlik hukukumuzun gereği olarak üzerlerine alması gerekiyor sorumluların. Biz ülkemizi seviyoruz. HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğuna inanıyoruz. Bunu savunmaya devam ediyoruz. Bizi anlamalarını, bizim taleplerimizi, eleştirilerimizi lütfen ülkemizin geleceği açısından hayati hususlar olduğunu da ilgililerin anlamasını istiyoruz. Ülkemizin bu doğal ama aynı zamanda sıkıntılı süreçten kurtulması için çabalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz."



Mevcut başkan Muharrem Subaşı'nın tek aday olduğu genel kurulda toplam 129 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Konuşmasında bölgesel ve küresel krizlere de geniş yer ayıran Arslan, HAK-İŞ'in misyonuna vurgu yaparak, "" diye konuştu.