DİLOVASI’NDA ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL ANLAMLI BULUŞMA

Dilovası Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen özel program yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçedeki annelerin bir araya geldiği programda duygu dolu anlar yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun yanı sıra Yasemin Özdemir, Halis Adıgüzel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Burçin Taşdemir, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, şehit anneleri ve gazi eşleri katıldı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda protokol üyeleri masaları tek tek ziyaret ederek annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Katılımcılarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “ANNELERİMİZ EN KIYMETLİ DEĞERLERİMİZDİR”

Programda konuşan Başkan Ömeroğlu, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Annelerimiz; sevgisiyle büyüten, fedakârlığıyla yol gösteren, merhametiyle aileyi ve toplumu ayakta tutan en kıymetli değerlerimizdir. Hayatımızın her anında yanımızda olan annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.”

Şehit anneleri ve gazi ailelerinin taşıdığı manevi değere de dikkat çeken Başkan Ömeroğlu, onların gösterdiği sabır ve fedakârlığın milletin hafızasında her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

“GÖNÜLLERE DOKUNAN HİZMET ANLAYIŞI”

Dilovası Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla da çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ömeroğlu, annelerin sosyal yaşamda daha aktif olması için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Program boyunca oluşan birlik ve muhabbet ortamının büyük anlam taşıdığını ifade eden Başkan Ömeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

“ANNELER HAYATIMIZIN KAHRAMANLARIDIR”

İlçe Kadın Kolları Başkanı Burçin Taşdemir ise yaptığı konuşmada annelerin toplumdaki yerine dikkat çekerek, “Annelerimiz sevgisi, emeği ve fedakârlığıyla hayatımızın en kıymetli kahramanlarıdır. Böylesine güzel bir programda kıymetli annelerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.