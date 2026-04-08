Darıca’nın halk oyunları ekibi il birincisi oldu

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Kocaeli İl Yarışması’nda elde ettiği il birinciliğiyle Darıca’ya büyük bir gurur yaşattı. Şampiyon sporcular ve eğitmenler, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından belediyede ağırlandı.

Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, elde ettikleri önemli başarı sonrası Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın konuğu oldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kocaeli İl Yarışması’nda Yıldızlar Düzenlemeli ve Büyükler Düzenlemeli kategorilerinde il birincisi olan ekip, başarılarını Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la paylaştı.

BIYIK: “BU BAŞARI DARICA’NIN ORTAK GURURU”



Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’yı başarıyla temsil eden sporcuları ve eğitmenlerini tek tek tebrik ederek elde edilen derecenin ilçede büyük bir sevinç oluşturduğunu ifade etti. Başkan Muzaffer Bıyık, halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek, “İlimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. Darıca Belediyesi’nin kültür ve spor alanındaki çalışmalarına katılan gençlerin her geçen gün önemli başarılara imza attığını vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, belediye olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Program sonunda şampiyon sporcular ve eğitmenler hatıra fotoğrafı çektirirken, elde edilen başarı Darıca’da memnuniyetle karşılandı.