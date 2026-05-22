“Büyük Sürgün” 162. yılında Babalı’da dualarla anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Babalı Sahili’nde düzenlenen “1864 Büyük Sürgünü Anma Programı” duygu dolu anlara sahne oldu. Büyük Sürgün’de hayatını kaybedenler dualar, karanfiller ve yakılan nart ateşi eşliğinde anıldı.

SÜRGÜN YOLCULUĞU BABALI’DA ANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kocaeli Valiliği, Kandıra Belediyesi ve derneklerden oluşan anma komitesinin düzenlediği “1864 Büyük Sürgünü Anma Programı”, Babalı Sahili’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarihin en acı insanlık dramlarından biri arasında yer alan Büyük Sürgün, 162. yılında Babalı Kültür Alanı’nda düzenlenen programla anılırken, hafızalardaki yerini koruyan sürgünde yaşamını yitirenler için duygu dolu anlar yaşandı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI YOĞUN KATILIM

Anma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, Gebze Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, Ketenciler Çerkes Kültür Derneği Başkanı, Uzuntarla Adige Kültür Derneği Başkanı, Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği, Körfez Kafkas Kültür Derneği, Kocaeli Dostluk Kulübü ve çevre illerden gelen dernek üyelerinden oluşan yüzlerce vatandaş olumsuz hava şartlarına rağmen katılım sağladı.

DUALAR EDİLDİ, KARANFİLLER BIRAKILDI

Karaağaç Mezarlığı’nda başlayan “1864 Büyük Sürgünü Anma Programı” kapsamında yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Mezarlık ziyaretinin ardından heyet, Babalı Kültür Alanı’na doğru bayraklar eşliğinde kortej halinde yürüdü. Karadeniz kıyısında yer alan ve bu büyük insanlık dramının en önemli tanıklık noktalarından biri olarak kabul edilen Babalı Sahili’nde gerçekleştirilen anma programında hayatını kaybedenler anısına Karadeniz’e çelenk ve karanfiller bırakıldı.

NART ATEŞİ 162 YILLIK ACININ ANISINA YÜKSELDİ

Programın devamında okunan ağıtlar, sürgün yolculuğunda yaşanan acıları ve Karadeniz’in karanlık sularında kaybedilen hayatları bir kez daha hafızalara taşıdı. Büyük Sürgün’ün unutulmaması ve gelecek nesillerin hafızasında canlı tutulması amacıyla düzenlenen program, Nart Ateşi’nin yakılmasıyla devam etti. Nart Ateşi’nin yükselen alevleri, sürgünde yaşamını yitirenlerin anısına geceyi aydınlatırken, katılımcılar da yaşanılan büyük acıyı saygı ve hüzünle andı.