ARİFEYE KADAR AÇIK BAYRAM PAZARI 24 MAYIS’TA KURULUYOR

“TÜM VATANDAŞLARI BEKLİYORUZ”
Vatandaşları bayram pazarına davet eden Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımızın en kaliteli ürünlere en rahat şekilde ulaşabilmeleri adına her bayram öncesinde kurduğumuz bayram pazarını, bu Kurban Bayramı’nda da 3 gün boyunca hizmet verecek şekilde kuruyoruz. Gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bayram pazarımızda, pazarcı esnafımız 3 gün boyunca vatandaşlarımıza hizmet sunacaktır. 24 Mayıs Pazar günü kurulmaya başlanacak olan bayram pazarı, arife gününe kadar açık kalacaktır. Tüm vatandaşlarımızı Doğu Kışla Pazar alanında kurulacak bayram pazarımıza alışverişlerini yapmak üzere davet ediyoruz.”