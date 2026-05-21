ARİFEYE KADAR AÇIK BAYRAM PAZARI 24 MAYIS’TA KURULUYOR

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla kurulacak bayram pazarı, 24 Mayıs Pazar günü hizmet vermeye başlayacak.

21 Mayıs 2026 Perşembe 17:39

 Bayram hazırlıklarını eksiksiz şekilde tamamlamak isteyen vatandaşlar için kurulacak Bayram Pazarı, 24 Mayıs Pazar gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak; 26 Mayıs Salı günü arife gününe kadar kesintisiz olarak açık kalarak, vatandaşlara gıdadan giyime kadar geniş ürün yelpazesiyle rahat, hızlı ve konforlu bir alışveriş imkânı sunacak.

“TÜM VATANDAŞLARI BEKLİYORUZ”

Vatandaşları bayram pazarına davet eden Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımızın en kaliteli ürünlere en rahat şekilde ulaşabilmeleri adına her bayram öncesinde kurduğumuz bayram pazarını, bu Kurban Bayramı’nda da 3 gün boyunca hizmet verecek şekilde kuruyoruz. Gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bayram pazarımızda, pazarcı esnafımız 3 gün boyunca vatandaşlarımıza hizmet sunacaktır. 24 Mayıs Pazar günü kurulmaya başlanacak olan bayram pazarı, arife gününe kadar açık kalacaktır. Tüm vatandaşlarımızı Doğu Kışla Pazar alanında kurulacak bayram pazarımıza alışverişlerini yapmak üzere davet ediyoruz.”

