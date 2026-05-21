Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Bayram Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

İlimizde huzur ve güven ortamının bayram süresince korunması amacıyla Vali İlhami Aktaş başkanlığında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bayram Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

21 Mayıs 2026 Perşembe 12:49

Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürü Kâmil Tüylüoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, ilgili kurum ve oda yetkilileri katıldı.

 

Toplantıda özellikle Kocaeli genelinde yollarda oluşabilecek trafik yoğunluğu, asayiş denetimleri ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

 

Vali Aktaş, Kocaeli genelinde bayram mesaisine hazırlanan tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasının önemine değinerek güzel dilek ve temennilerini iletti.

