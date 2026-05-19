Türk Dünyası, “Gençliğin Başkenti Kocaeli’de” buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğin başkenti olarak ilan ettiği Kocaeli, haziran ayında dünya genelinde 300 milyondan fazla nüfusu temsil eden Türk Dünyası’na bağlı ülke gençlerinin ilk kez buluşacağı kampa ev sahipliği yapacak.

ERDOĞAN İLAN ETTİ

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin katıldığı “Bir Gençlik Şöleni’nde” konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli için “Gençliğin Başkenti” demişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde son yıllarda gençlere yönelik destek ve hizmetlerin artmasıyla gençlerin gözde şehirlerinden biri haline gelen Kocaeli’ye bu unvanın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesi, cumartesi günü gerçekleşen şenliğin en dikkat çeken anlarından biriydi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRENCİLERE DESTEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin halen 11 ilçede faaliyet gösteren 17 bilgievinde, her yıl 25 binden fazla öğrenci yararlanıyor. Üye sayısı 70 bini aşan, yılda 850 bine yakın ziyaretçi ağırlayan etüt kütüphaneler, gençlerin en güzel ortamda ders çalışmasına imkan sağlıyor. Akademi Liseler ve Kılavuz Gençlik Merkezleri ile gençlerin, üniversite sınavlarına eşit şartlarda hazırlanması sağlanıyor. E-Kılavuz Derslik hizmetinden de LGS ve YKS’ye hazırlanan 60 bin öğrenci yararlanıyor. Bunun yanı sıra her yıl yaklaşık 30 bin öğrenciye 392 milyon TL burs veriliyor.

HER YÖNDEN DESTEKLENİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik destek ve hizmetleri sosyal faaliyetler, spor ve sanat alanlarında da bulunuyor. Bu kapsamda 324 teknoloji takımına destek veriliyor. Şehrin tamamında sayıları 330’a ulaşan Kodeli kodlama sınıfları ile Uçakpark Havacılık Bilim Müzesi gençlerin teknolojik gelişmeleri yakalamasını sağlıyor. Sayıları her yıl artan sporcu eğitim merkezleri, 108 noktada ücretsiz spor okulları ve her ilçedeki spor kompleksleri ile gençlerin sportif anlamda da kendilerini geliştirmelerine destek veriliyor. Ulaşım ve barınma destekleri, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılım projelerinin yanı sıra düzenli aralıklarla kamplar, festivaller ve geziler de gençlere yönelik çalışmalar olarak öne çıkıyor.

“GENÇLİĞİN BAŞKENTİ KOCAELİ”

Kocaeli, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve 110 bin genci bir araya getiren “Bir Gençlik Şöleni” ile büyük bir sınavı başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Gençliğin Başkenti Kocaeli” açıklamasıyla gençlere yönelik bu çalışmaların adeta yerini bulduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu şölende Kocaeli’yi gençliğin başkenti ilan ederken bir de müjde vermişti. Türk Dünyası Gençlik Kampı’nın Kocaeli’de gerçekleşeceğini duyurdu. Bu buluşmanın dünyada ilk kez olacağı, nüfusu 300 milyonu aşan Türk Dünyası ülkeleri arasında yakınlaşmayı daha da artıracağı öğrenildi.

İLK KEZ DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Buna göre Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gençlerin bu kampa katılması bekleniyor. Türk Dünyası’ndaki gençlere kaynaşma imkanı sağlayacak, geleceğe dair projelerin paylaşılacağı bu önemli organizasyonun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aytepe Diriliş Kampı’nda gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampa katılma ihtimalinin de yüksek olduğu öğrenildi.