Çayırova’da Mayıs ayı birinci birleşimi tamamlandı

Çayırova Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi, bugün Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Ücret Tarifelerinde Revize Yapılması ile İlgili Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısında üçüncü gündem maddesi olarak ilçede ikamet eden 2026 yılı YKS sınavına girecek öğrencilere sınav ücretinin belediye tarafından geri ödenmesi ile ilgili teklif ise oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi oy çokluğu ile kabul görürken, beşinci ve altıncı maddeler oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi.

“ALINAN KARARLAR HAYIRLI OLSUN”

Gündem maddelerinin ardından gündem dışı konuşmaların akabinde meclis toplantısı sona erdi. Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci birleşiminin 12 Mayıs Salı günü saat 14.00’da Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapılması oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı akabinde açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Mayıs ayı meclis toplantımızda alınan kararların ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.