Kartepe’ye Ücretsiz Etüt Merkezi Geliyor

Kartepe’de eğitime yatırım hız kesmeden devam ediyor. Geleceğin teminatı olan gençlere destek olmayı öncelik haline getiren Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi’nde yapımı süren ücretsiz Etüt Merkezi ile eğitim altyapısına önemli bir katkı sunacak.

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın yerinde incelediği proje, geniş kapasitesiyle Kartepeli öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.



Başkan Kocaman “Söz verdik, Yapıyoruz”





Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde yapımı devam eden Etüt Merkezi inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. "Söz verdik, yapıyoruz" diyerek projenin son durumunu yerinde inceleyen Başkan Kocaman, merkezin bölge için ücretsiz bir "okul" niteliğinde olacağını vurguladı.







650 Metrekarelik Modern Eğitim Alanı

Toplam 650 metrekarelik bir alanda inşaatı hızla devam eden merkez; 9 normal derslik ve 2 bilgisayar sınıfı olmak üzere, aynı anda yaklaşık 400 öğrenciye eğitim desteği sunacak. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü komplekste, dersliklerin yanı sıra sosyal molalar için bir kantin, idari birimler de yer alarak eksiksiz bir eğitim yuvası oluşturuluyor.

Sınav Sürecinde Öğrencilere Ücretsiz Destek

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, merkezin özellikle sınav sürecindeki gençler için hayati bir önem taşıdığını belirterek "Burası aslında yeni bir okul. Evlatlarımızın sınav süreçlerini geçirebileceği, profesyonel hizmet alabileceği ve tamamen ücretsiz yararlanabileceği bu merkezi Kartepe’ye kazandırmanın heyecanı içindeyiz" dedi.

Stratejik Konum ve Kolay Ulaşım

Stratejik konumuyla gençlerin sosyal yaşamının tam merkezinde yer alan proje, Meşelik Park ve bölgedeki liselere komşu olması sayesinde eğitim ile sosyal hayatı bir araya getiriyor.

Kurumlar Arası İş Birliği ile Güçlü Proje

Projenin hayata geçirilmesinde kamu kurumlarının dayanışmasına dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, arazi tahsisi konusunda destek veren Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.





