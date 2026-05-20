SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de sporun kalbi EnFest’te attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 3 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği EnFest’te 19 Mayıs coşkusu sporun heyecanıyla buluştu. EnFest Spor Oyunları’nda gençler 6 branşta kıyasıya yarışarak etkinlik alanına renk kattı.

Kocaeli'de sporun kalbi EnFest'te attı

20 Mayıs 2026 Çarşamba 12:52

 3 GÜN SÜREN ENFEST GENÇLERİ COŞTURDU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de ruhuna uygun şekilde kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Sporun, eğlencenin, adrenalinin ve gençliğin buluştuğu En Genç Fest’te bayram coşkusu 3 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı’nı doldurdu, gençliğin enerjisi meydanın her köşesine yansıdı.

 

GENÇLERİN ENERJİSİ ENFEST’E RENK KATTI

Hem rekabeti hem de eğlenceyi bir arada sunan EnFest Spor Oyunları’nda ön eleme müsabakaları 4-14 Mayıs tarihlerinde Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Üniversite kategorisinde 1237, lise kategorisinde 356, kulüpler kategorisinde 270, Herkes İçin Spor kategorisinde 390 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 253 sporcu kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalarda büyük final coşkusu 19 Mayıs tarihinde Milli İrade Meydanı’nda yaşandı. Turnuvada ilk üçe girmeyi başaran sporculara kupa ve hediye çekleri törenle takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu dev organizasyonda gençlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükakın, müsabakalara katılan gençlerle bir araya gelerek hem onları tebrik etti hem de ödüllerini takdim etti.

 

 

1-SOKAK FUTBOLU

LİSELER

1- Sambacılar

2- Sabancı MTAL

3- Gebze MTAL

 

14-15 YAŞ

1- Kocaelispor

2- Kocaelispor 2

3- Kocaeli 14A

 

16-17 YAŞ

1- Kocaeli U16

2- Kocaeli Güneş

3- Kocaelispor

 

2-BASKETBOL

LİSELER

1- Özel Adem Ceylan Final Koleji

2- Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi

3- Sabancı MTAL

 

KULÜPLER

1- Çayırova Belediyesi (Mavi Takım)

2- KBB Kağıtspor

3- Çayırova Belediyesi (Beyaz Takım)

 

ÜNİVERSİTE

1- Fortoleza

2- Multijet

3- Ester Exposito

 

3-VOLEYBOL

LİSE KIZLAR

1- 19 Mayıs Anadolu Lisesi

2- Kartepe Anadolu Lisesi

3- Körfez Atatürk Anadolu Lisesi

 

LİSE ERKEKLER

1- Kartepe Anadolu Lisesi

2- TOKİ Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi

3- Pirelli Anadolu Lisesi

 

ÜNİVERSİTE KIZLAR

1- Enbest

2- Set & Slay

3- Gebze Teknik

 

ÜNİVERSİTE ERKEKLER

1- Besyosal

2- Gebze Teknik 1

3- Deve Bağırtan SK

 

4-MASA TENİSİ

LİSE KIZLAR

1- Ecrin Nur İbar

2- Ayşe Özat

3- Havva Meydan

 

LİSE ERKEKLER

1- Çağın Yiğit Gökgöz

2- Ömer Kaan Özden

3- Ömer Çelik

 

ÜNİVERSİTE KIZLAR

1- Medine Yağbasan

2- Yağmur Eryiğit

3- Nilay Anbaroğlu

 

ÜNİVERSİTE ERKEKLER

1- Rıza Seyda Kolaylı

2- Bartu Çakır

3- Mustafa İzzet Bakır

 

5-AYAK TENİSİ

LİSE

1- Sabancı MTAL

2- Fighters

3- Gebze Anibal

 

ÜNİVERSİTE

1- Körfez Esintisi

2- İstanbulls

3- 404 Error

 

6-DART

LİSE KIZLAR

1- Seher Doğrul

2- Elif Coşkun

3- Nisa Nur Öz

 

LİSE ERKEKLER

1- Kenan Ergül

2- Baha Sanal

3- Yiğit Büyük

 

ÜNİVERSİTE KIZLAR

1- Seda Akova

2- Berre Nur

3- Sıla Özsoy

 

ÜNİVERSİTE ERKEKLER

1- Yunus Deniz

2- Doğukan Düğün

3- Volkan Ateş

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzespor'da sportif direktör belli oldu Gebzespor'da sportif direktör belli oldu
Doğanın Kalbinde Nefes Kesen Yarış: Gebze Ultra Trail’e Yoğun İlgi Doğanın Kalbinde Nefes Kesen Yarış: Gebze Ultra...
Kocaeli’de sporun kalbi EnFest’te atacak Kocaeli’de sporun kalbi EnFest’te atacak
Selçuk İnan: Selçuk İnan: "Saha içi bizim namusumuz"
Büyükşehir keşfetti, ilk maçında şampiyon oldu Büyükşehir keşfetti, ilk maçında şampiyon oldu
Kağıtspor’dan er meydanına ve pistlere uzanan başarı hikayesi Kağıtspor’dan er meydanına ve pistlere uzanan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebzespor'da sportif direktör belli oldu
Gebzespor'da sportif direktörlük görevine Emre Doğan getirildi. Mor-beyazlı kulüp, Doğan ile anlaşmaya...

Haberi Oku