Kocaeli’de sporun kalbi EnFest’te attı

3 GÜN SÜREN ENFEST GENÇLERİ COŞTURDU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de ruhuna uygun şekilde kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Sporun, eğlencenin, adrenalinin ve gençliğin buluştuğu En Genç Fest’te bayram coşkusu 3 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı’nı doldurdu, gençliğin enerjisi meydanın her köşesine yansıdı.

GENÇLERİN ENERJİSİ ENFEST’E RENK KATTI

Hem rekabeti hem de eğlenceyi bir arada sunan EnFest Spor Oyunları’nda ön eleme müsabakaları 4-14 Mayıs tarihlerinde Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Üniversite kategorisinde 1237, lise kategorisinde 356, kulüpler kategorisinde 270, Herkes İçin Spor kategorisinde 390 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 253 sporcu kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalarda büyük final coşkusu 19 Mayıs tarihinde Milli İrade Meydanı’nda yaşandı. Turnuvada ilk üçe girmeyi başaran sporculara kupa ve hediye çekleri törenle takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu dev organizasyonda gençlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükakın, müsabakalara katılan gençlerle bir araya gelerek hem onları tebrik etti hem de ödüllerini takdim etti.

1-SOKAK FUTBOLU

LİSELER

1- Sambacılar

2- Sabancı MTAL

3- Gebze MTAL

14-15 YAŞ

1- Kocaelispor

2- Kocaelispor 2

3- Kocaeli 14A

16-17 YAŞ

1- Kocaeli U16

2- Kocaeli Güneş

3- Kocaelispor

2-BASKETBOL

LİSELER

1- Özel Adem Ceylan Final Koleji

2- Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi

3- Sabancı MTAL

KULÜPLER

1- Çayırova Belediyesi (Mavi Takım)

2- KBB Kağıtspor

3- Çayırova Belediyesi (Beyaz Takım)

ÜNİVERSİTE

1- Fortoleza

2- Multijet

3- Ester Exposito

3-VOLEYBOL

LİSE KIZLAR

1- 19 Mayıs Anadolu Lisesi

2- Kartepe Anadolu Lisesi

3- Körfez Atatürk Anadolu Lisesi

LİSE ERKEKLER

1- Kartepe Anadolu Lisesi

2- TOKİ Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi

3- Pirelli Anadolu Lisesi

ÜNİVERSİTE KIZLAR

1- Enbest

2- Set & Slay

3- Gebze Teknik

ÜNİVERSİTE ERKEKLER

1- Besyosal

2- Gebze Teknik 1

3- Deve Bağırtan SK

4-MASA TENİSİ

LİSE KIZLAR

1- Ecrin Nur İbar

2- Ayşe Özat

3- Havva Meydan

LİSE ERKEKLER

1- Çağın Yiğit Gökgöz

2- Ömer Kaan Özden

3- Ömer Çelik

ÜNİVERSİTE KIZLAR

1- Medine Yağbasan

2- Yağmur Eryiğit

3- Nilay Anbaroğlu

ÜNİVERSİTE ERKEKLER

1- Rıza Seyda Kolaylı

2- Bartu Çakır

3- Mustafa İzzet Bakır

5-AYAK TENİSİ

LİSE

1- Sabancı MTAL

2- Fighters

3- Gebze Anibal

ÜNİVERSİTE

1- Körfez Esintisi

2- İstanbulls

3- 404 Error

6-DART

LİSE KIZLAR

1- Seher Doğrul

2- Elif Coşkun

3- Nisa Nur Öz

LİSE ERKEKLER

1- Kenan Ergül

2- Baha Sanal

3- Yiğit Büyük

ÜNİVERSİTE KIZLAR

1- Seda Akova

2- Berre Nur

3- Sıla Özsoy

ÜNİVERSİTE ERKEKLER

1- Yunus Deniz

2- Doğukan Düğün

3- Volkan Ateş