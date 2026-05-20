EnFest Gebze’yi Fatma Turgut coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Gebze’de de birbirinden zengin etkinlikler ile kutladı. Gebze Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında üniversite müzik grupları, turnuva finalleri, DJ performansları, gastronomi yarışmaları, ödüllü bilgi yarışmaları ve interaktif etkinlikler gerçekleştirildi. EnFest’in Gebze ayağındaki kutlamalar, Türk rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut’un konseri ile taçlandı. Turgut, enerjisi ve güçlü yorumuyla Gebzelilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:59

 ON BİNLER AKIN ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gebze Millet Bahçesi'nde düzenlediği Fatma Turgut konseri büyük heyecan oluşturdu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda konser alanı kısa sürede dolarken, konser alanı çevresinde de yoğunluk oluştu.

 

FATMA TURGUT GEBZE’Yİ SALLADI

Muhteşem sahne performansıyla Gebzelilerin kalbine dokunan Turgut, “Mübadele Günleri”, “Pembe Mezarlık” ve “Ağlamam Zaman Aldı” gibi sevilen şarkılarını Gebzeliler ile birlikte seslendirdi. Güçlü yorumuyla Gebze’yi adeta sallayan Turgut, alanda bulunan on binlerce gencin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Festivalde bulunmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getiren sanatçı, “Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

 

"SİZLER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında şunları aktardı: "Öncelikle hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin bu güzel vatanı bize bıraktıkları için onların huzurunda saygıyla eğiliyorum. Sizlerin daha iyi yarınları için gece gündüz çalışıyoruz. Bayramımızı da böyle güzel bir etkinlikte kutluyoruz."

 

TURGUT'A GEBZESPOR KAŞKOLÜ HEDİYE EDİLDİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de konser alanında gençlere seslenerek, "Tarihinizi çok iyi bilin, bugünü çok iyi yorumlayın. Geleceğe dair hayalleriniz ve hedefleriniz olsun” dedi. Konuşmasının ardından Büyükgöz, Fatma Turgut’a Gebzespor’un 71. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla Gebzespor kaşkolü hediye etti.

