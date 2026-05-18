EnFest’te bu akşam sahne Dedublüman’ın

Son dönemin sevilen alternatif rock grubu Dedublüman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam saat 21.00’de EnFest sahnesinde konser verecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR GENÇLERLE BULUŞUYOR

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere festival tadında bir bayram yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, EnFest etkinlikleri kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği konserlerle gençliğin enerjisini, müziği, eğlenceyi ve festival coşkusunu bir araya getiriyor. Türkiye’nin sevilen sanatçılarını EnFest sahnesinde Kocaeli gençliğiyle buluşturan Büyükşehir, muhteşem bir konser organizasyonuna daha imza atmaya hazırlanıyor.

DEDUBLÜMAN ENFEST’TE SAHNE ALACAK

Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Dedublüman, bu akşam saat 21.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda dinleyicileriyle buluşacak. Kendine has melankolik tarzı ve güçlü sahne performansıyla öne çıkan grup, sevilen parçalarıyla hayranlarına müzik dolu anlar yaşatacak. Muhteşem akşamı Dedublüman’ın duygusal şarkıları eşliğinde geçirmek isteyen hayranları Milli İrade Meydanı’na akın edecek.