MAHALLE HALKINA UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Kurumumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında düzenlenen eğitim programının ikinci günü tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program; Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Dilovası Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede uygulandı.

Eğitim programının ikinci gününde vatandaşlara yönelik yangın eğitimi teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yangın anında doğru müdahale yöntemleri ile yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı uygulamalı şekilde anlatıldı.

Temel ilk yardım eğitimi kapsamında ise yaralanmalarda ilk müdahale, acil durumlarda doğru yaklaşım yöntemleri ve hayat kurtarıcı temel uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyinin artırılması, olası risklere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesi ve toplum temelli afet farkındalığının güçlendirilmesi hedeflendi. Eğitim programı uygulamalı çalışmaların ardından sona erdi.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “AFETLERE HAZIRLIK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Programa katılan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptığı konuşmada afetlere hazırlığın yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Ömeroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada, afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir toplum olma yolunda son derece önemli bir eğitim programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi’nin 11. ilçe uygulamasının Dilovası’nda gerçekleştiriliyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Afetlere hazırlık; yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetimler, merkezi idare, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve her bir vatandaşımız bu sürecin asli paydaşıdır. Bu proje de tam olarak bu anlayışla, mahallelerimizde gönüllü bir bilinç ve hazırlık kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.”

2016 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 10 ilçede, 103 mahallede, 2 bin 313 mahalle gönüllüsüne eğitim verildiğini belirten Ömeroğlu, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin vatandaşlara önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Başkan Ömeroğlu, AFAD ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen projenin Dilovası’nda uygulanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçen tüm kurum ve eğitmenlere teşekkür etti.

KAYMAKAM KUBİLAY: “BİLİNÇLİ TOPLUM AFETLERİN ETKİSİNİ AZALTIR”

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay da programda yaptığı kısa konuşmada afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Kaymakam Kubilay, “Afetler hayatın bir gerçeği. Ancak bilinçli, eğitimli ve hazırlıklı toplumlar afetlerin etkisini en aza indirebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tür eğitimlere gösterdiği ilgi son derece kıymetlidir. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, eğitimlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL AFET FARKINDALIĞI GÜÇLENİYOR