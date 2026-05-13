GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahmet Ümit Gebze Kültür Merkezi’nde

Gebze Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Edebiyat Edepten Gelir” söyleşisinde usta yazar Ahmet Ümit, Gebzeli kitapseverlerle buluştu. Gebze Belediyesi’nin kültür ve sanat vizyonuyla Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ahmet Ümit Gebze Kültür Merkezi'nde

13 Mayıs 2026 Çarşamba 12:55

 Edebiyatseverlerden Yoğun İlgi

Söyleşide Ahmet Ümit; edebiyatın insan hayatındaki yeri, yazarlık yolculuğu ve kitaplarının oluşum süreçlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar hem yazarın deneyimlerini dinleme hem de merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı buldu.

Samimi atmosferde gerçekleşen program, Gebze Belediyesi’nin ilçede kültür ve sanat hayatına sunduğu katkının önemli örneklerinden biri oldu.

Gebze Belediyesi Kültür Sanatla Şehre Değer Katıyor

Konserlerden tiyatrolara, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar yıl boyunca birçok program düzenleyen Gebze Belediyesi, her yaştan vatandaşı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Özellikle yazar buluşmaları ve söyleşi programlarıyla edebiyat dünyasının önemli isimlerini Gebzelilerle bir araya getiren belediye, ilçenin kültürel hayatına canlılık kazandırıyor.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, Gebze Kültür Sanat Etkinlikleri’nin yeni programlarla devam edeceği ifade edildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saygınlar’da kuşaklar arası bağlar güçleniyor Saygınlar’da kuşaklar arası bağlar güçleniyor
Başkan Büyükakın’dan Dünya Çiftçiler günü mesajı Başkan Büyükakın’dan Dünya Çiftçiler günü...
19 Mayıs’ta gençliğin sesi Kocaeli’den yükselecek 19 Mayıs’ta gençliğin sesi Kocaeli’den yükselecek
Afetlerde kesintisiz haberleşme için telsiz eğitimi Afetlerde kesintisiz haberleşme için telsiz eğitimi
Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı Arı ve Yeni Yönetiminden Vali Aktaş'a Ziyaret Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı Arı...
Beyaz Kalpler, baharın gelişini kutladı Beyaz Kalpler, baharın gelişini kutladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Saygınlar’da kuşaklar arası bağlar güçleniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü, farklı kuşakları bir araya getiren...

Haberi Oku