Ahmet Ümit Gebze Kültür Merkezi’nde

Edebiyatseverlerden Yoğun İlgi

Söyleşide Ahmet Ümit; edebiyatın insan hayatındaki yeri, yazarlık yolculuğu ve kitaplarının oluşum süreçlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar hem yazarın deneyimlerini dinleme hem de merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı buldu.

Samimi atmosferde gerçekleşen program, Gebze Belediyesi’nin ilçede kültür ve sanat hayatına sunduğu katkının önemli örneklerinden biri oldu.

Gebze Belediyesi Kültür Sanatla Şehre Değer Katıyor

Konserlerden tiyatrolara, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar yıl boyunca birçok program düzenleyen Gebze Belediyesi, her yaştan vatandaşı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Özellikle yazar buluşmaları ve söyleşi programlarıyla edebiyat dünyasının önemli isimlerini Gebzelilerle bir araya getiren belediye, ilçenin kültürel hayatına canlılık kazandırıyor.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, Gebze Kültür Sanat Etkinlikleri’nin yeni programlarla devam edeceği ifade edildi.





