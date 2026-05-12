Beyaz Kalpler, baharın gelişini kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde öğrenim gören öğrenciler, Seka Kamp Alanı’nda düzenlenen etkinlikte baharın gelişini kutladı. Tüm gün güneşin tadını çıkaran öğrenciler, hep birlikte hazırladıkları ikramlıklardan tadarak güzel havanın tadını çıkardı.

12 Mayıs 2026 Salı 14:59

 YÜZLERDEKİ GÜLÜMSEMELER DOĞAYA KARIŞTI

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bünyesindeki öğrencileri piknik organizasyonunda buluşturdu. Seka Kamp Alanı’nda moral ve motivasyon etkinliği kapsamında bir araya gelen “aşçılık ve pastacılık” branşı öğrencileri, bir yıllık eğitimin ve birlik-beraberliğin en güzel yanını piknikte doğayla iç içe yaşadı. Oldukça güzel, eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlik, öğrencilerin yüzlerdeki gülümsemelerine yansıdı.

 

MERKEZ’DE YAPILAN FAALİYETLER

Örgün eğitim dışında kalan gençlere yeni bir yol açan İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Aşçı Yardımcılığı, Pastacılık, Grafik Tasarım, Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı, Barista ve Servis Eleman Yardımcılığı ile Müzik, Cam-Boncuk, Beden Eğitimi ve Spor (Tenis, Futbol, Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi) dersleri veriliyor.

