Vali İlhami Aktaş, Mirasın Peşinde: Dünya Müzelerinde Türk Çinileri Sergisi’ni Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, çini sanatı eğitimi almış kadın sanatçılar tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı “Mirasın Peşinde: Dünya Müzelerinde Türk Çinileri” sergisini ziyaret etti.

12 Mayıs 2026 Salı 11:08

12-19. yüzyıl eserlerinden ilham alınarak hazırlanan İzmit Nikomedia Sanat Galerisi'nde İzmit Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen sergiye Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

Vali İlhami Aktaş, sergide yer alan ve el yapımı olan eserler hakkında Nur Ademoğlu ve Nergis Baştürk’ten bilgi aldı, eserleri inceledi ve serginin gerçekleşmesinde emeği bulunan sanatçılara da teşekkür etti.

Nur Sanat Evi sanatçıları; Nur Ademoğlu, Nergis Baştürk, Nilay Üzel, Gülnur Bozkurt, Ayşen Güven, Semiha Yıldırım, Gülsevim Şen Öztürk, Ferhunde Kasap, İlknur Yörüten, Nurdan Tunalı ve Pınar Çürüksulu’nun eserlerinin yer aldığı sergide, Dünyanın önde gelen müzelerinde sergilenen Osmanlı dönemi çinilerinden ilham alınarak klasik malzemeler ve tamamen el işçiliğiyle üretilen; pano, tabak, karo, vazo, sürahi, şekerlik ve mumluk gibi eserler yer aldı.

Sergi, 15 Mayıs Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

